Malatyalı Şampiyonlar Paris’te Kulaç Atacaklar

Marmaris’te düzenlenen yarışlarda Malatyalı sporcular Burcu Naz Narin 01:04:20, Tuna Erdoğan 01:04:25 dereceleriyle kendi yaş kategorilerinde Türkiye birincisi oldular. Başarılı sporcuları tebrik eden Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Durmuş Özgül,

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 9-11 Haziran tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen açık su milli takım seçmelerinde Tuna ve Burcu kızlarımız birincilik başarısı elde ettiler. Sporcularımız Fransa’nın Paris şehrinde 22-28 Temmuz tarihleri arasında Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası’na katılacaklar. Kızlarımızı başarılarından ötürü kutluyorum. Antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah Fransa’da da büyük başarı elde edecekler. Malatya’mızı ve ülkemizi gururlandıracaklar

ifadelerini kullandı.

Açık su yarışlarının yılda 3-4 defa düzenlendiğini kaydeden yüzme antrenörü Mehmet Altunkaya,

Türkiye Yüzme Federasyonu açık su yarışlarını yazın denizlerde kışın 50 metrelik tam olimpik havuzlarda yapıyor. Bu yarışlar yılda 3-4 defa düzenleniyor. İki sporcumuzda 5 bin metrelik yarışlara katıldılar. Burcu Naz Narin 2006 doğumlularda Türkiye 1.’si, Tuna Erdoğan 2007 doğumlularda Türkiye 1.’si oldu. Sporcularımızın bu seviyeye gelmesinde emeği bulunan antrenör arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Havuz amirimiz Yalçın Aydın, ilçe müdürümüz Mehmet Özgül ve il müdürümüz Ebu Bekir Kayhan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum

diye konuştu.

HEDEFİ FRANSA’DA İLK ÜÇE GİRMEK

Genç sporcu Tuna Erdoğan ise Fransa’da hedefinin ilk üçte yer almak olduğunu ifade ederek,

5 bin metrede kendi yaş grubumda birinci klasmanda ikinci olarak bitirdim. 3 bin metrede dalga başlayınca bayağı zorlandık. 2007-2006 yaş grubunda yarıştım. 5 bin metrede 4 tur olarak geçiyor ve duba dönüşlerinde dalga oldu. 1:04:25 derecesiyle yarışları birinci tamamladım. Yarışın başlarında itme ve çekmeler oldu ama başardım. Yeni yüzme havuzunun açılması çalışmalarımızı olumlu olarak etkiledi. İnşallah Fransa’daki yarışlarda ilk üçe girmeyi amaçlıyorum. Bu anlamda hocalarıma ve aileme beni destekledikleri için teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

Marmaris’teki yarışta dalgaların kendisini zorladığını kaydeden Burcu Naz Narin

Tüm sporcular birbirini geçmek istersen birbirini çekmeye çalışıyordu. Yaklaşık 33 sporcu ile aynı anda yarıştım. Zorlu yarıştan birinci çıktığım için çok mutluyum. Fransa’da ilk üçe girip dünyaya açılmayı planlıyorum

ifadelerini kullandı.