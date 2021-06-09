Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor?

Devlet Su İşleri tarafından Arguvan’da yapılan Yoncalı Barajı isale tüneli için kullanıldığı iddia edilen kimyasalların dere suyuna karışması Malatya Çevre Platformu’nu harekete geçirdi. Platform yetkilileri Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne konuyla ilgili araştırma yapılması için dilekçe verdi. Verilen dilekçe sonrası İl Sağlık Müdürlüğü bölgeye gidip keşifte bulundu ama herhangi bir işlemde bulunmadan topu Devlet Su İşlerine attı. İddiaya göre, analiz için ise temiz sudan örnek alındı.



DSİ, CEVAP VERMEDİ!



Devlet Su İşleri, Malatya Çevre Platformu'nun Nisan ayında yapmış olduğu müracaata hiçbir cevap vermediği gibi önlem alma konusunda da hiçbir girişimde bulunmadı.

Kirli suların buradan dereye akarak tüm tarım arazilerine ve yöredeki hayvancılığa da zarar verdiğini söyleyen Malatya Çevre Platformu yaptığı açıklamada yetkileri göreve davet etti.



"İNCELENEN ÖRNEK TEMİZ SUDAN ALINDI"



Projenin yapımında çalışan vatandaşlardan biri şirket mühendisinin analiz için farklı bir yerden temiz su aldığını ve bunun sonucunda raporun temiz çıktığını söyledi. Normalde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapması gereken işi mühendis yaptı.



KAVUKÇU: İNCELEME TALEP EDİYORUZ



Konuyu Malatya Çevre Platformu adına Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne taşıyan Süheyla Kavukçu ise suyun insan sağlığına zararlı çıkması halinde inşaatın durdurulması gerektiğini belirtti. Kavukçu, açıklamalarının devamında,

Malatya ili Arguvan ilçesi Kömürlük köyü çıkışında inşa edilen sulama tünelinden ve çevresinden yeterli sayıda numune alınarak incelemeye tutulmasını talep ediyoruz. İnceleme sonuçlarının tarafımıza bilgi edinme kanunu uyarınca bildirilmesini, suyun insan ve çevre sağlına zararlı çıkması halinde gerekli önlemlerin alınmasıyla inşaatın durdurulmasının talep ediyoruz

dedi.



“BALIKLAR VE HAYVANLAR ÖLDÜ”



Bölgeye giden vatandaşlar ise Yoncalı Barajı'nın tünel ağzında inceleme yaptı. Akan sudan numune alan vatandaşlar Mehmet Düzova,

Burada daha önce sadece ıslak bir dere vardı, su yoktu. Kaynak çeşmeler, sular tünelleşince yeraltı suları birikti, toplandı. Dışarıdaki sularımızda maalesef şu anda kurudu. Balıklarda ve hayvanlarda öldü

ifadelerine yer verdi.