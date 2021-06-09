Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü

Anahtarını gözü gibi saklayan Acıbucu, daha sonları plak, gaz lambası, radyo derken birçok eski eşyayı evinde topluyor. Ancak bu seferde evinde yer kalmayınca kendine küçük ama şirin bir dükkân tutarak, nostaljiye olan özlemini, plaklarıyla ve dükkânına uğrayan müşterileriyle gideriyor.

Asıl mesleği müzisyenlik olan Lütfü Acıbucu’nun Kültür Bakanlığı Mahalli Sanatçı kimliği de bulunuyor. Ailesinden feyz aldığı müzik hayatı ise küçük yaşlarda başlıyor. Acıbucu, nostaljik eşyalarıyla olan bağı babasının da gözü gibi koruduğu ev anahtarıyla zuhur ediyor. O günleri özlemle yâd eden Lütfü Bey,

Ben bu işe bir tane anahtarı saklayarak başladım. Bizim mahalledeki eski evimizin kapısının anahtarını yıllarca sakladım. Daha sonra gaz lambası birkaç bir şey toplamaya başladım. Köyde yaşayan arkadaşlarımızdan sepet şu bu derken, ufak ufak topladığım şeyler eve sığmaz oldu

dedi.

Kısaca kendinden bahseden Acıbucu,

Ben Lütfü Acıbucu, doğma büyüme Malatyalıyım. 11-12 yaşlarımdan beri müziğe hevesliyim ve bu da aileden gelme bir durum özelliklede amcalarımdan, onlardan gelen kültürle müzisyen olarak yetiştim. Sonra birçok yerde programlar yapmaya başladım. Malatya ile ilgili müzikleri söylerim ve ritim müzikleri çalıyorum. Hatta Kültür Bakanlığı Mahalli Sanatçı kimliğim de var. Musiki cemiyetinde, Halk Müziği, Türk Sanat Müziği korolarında bulundum. Profesyonelce ritim çalıyorum ve çalmaktayım

şeklinde konuştu.



“ANAHTAR SAKLAYARAK BAŞLADIM”



“Ben bu işe bir tane anahtarı saklayarak başladım” diyen Lütfü Acıbucu,

Bizim mahalledeki eski evimizin kapısının anahtarını yıllarca sakladım. Daha sonra gaz lambası birkaç bir şey toplamaya başladım. Köyde yaşayan arkadaşlarımızdan sepet şu bu derken, ufak ufak topladığım şeyler eve sığmaz oldu. Plağa da Bit Pazarı var, orada rastladım. Gidip orada plak almaya başladım, özelliklede Sami Kasap’ın plaklarını alıyordum. Çünkü ben Sami Kasap’la çok çalıştım. Beraber törenlere giderdim. Sonra sadece Sami Kasap’ı değil elime geçen plakları almaya başladım. Dediğim gibi eşyalar eve sığmayınca bende bu dükkânı tuttum. Hobi niyetine başladım ama baktım ki bu iş çok pahalı olmaya başlıyor, hobi boyumuzu aşmaya başladı bende ufakta olsa küçük bu işin ticaretine başladım. Tabii âşık olup da satmadığım eşyalarda var, sattığım eşyalarda var. Mesela Sami Kasap’ın plaklarını satmam. Birkaç anahtar ve radyo var onları satmam. Yani vitrine koyup da sergilediklerimi satmıyorum. Sattıklarım da Sami Kasap haricindeki diğer çeşit plaklar, radyo, gramofon, lambalar onları satıyorum

ifadelerini kullandı.



“GENÇ ARKADAŞLAR GELİP ALIYORLAR”



Gençlerin plağa ilgi duyduğunu söyleyen Acıbucu,

Malatya’da da talep eden insanlar var. Plağı genelde genç arkadaşlar gelip alıyorlar. Sevgilisine bir hediye olsun diye plak ve plakçalarını set halinde alıp hediye ediyor. Bir de 60 yaşını aşmış kimseler gelip alıyor. Onlarda eskiye özlem duyuyorlar, duygusallaşıyorlar onlar da gelip alıyorlar. Diğer orta kesim de süs olsun, evinin köşesinde eskiye ait bir eşya olsun diye gelip alıyor. Yani geleni gideni meraklısı çok. Gelen gençler genelde Ajda Pekkan, Neşet Ertaş, Gönül Akkor, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Erol Evgin, Cem Karaca’nın plaklarını alıyorlar. Şu anda elimde 500 tane bir plağım var. İşin iççinde pop, deyiş, Türk Sanat Müziği, Halk Müziği ve caz da var. Bu kategorilerin müşterileri var, herkes kendine hitap eden neyse onu alıyor. Ama en az deyiş dediğimiz plaklar satılıyor

dedi.

Dükkânında bulundurduğu plakları antikacılardan tedarik ettiğini ifade eden Müzisyen Acıbucu,

Bende antikacı arkadaşları geziyorum ve plakları buluyorum. Malatya’daki antikacılar plakları fazla elinde tutmuyorlar, onlar hep ticaret ben duygusal ve az ticaret yapıyorum. Tabii onlarda kendilerine göre haklı bir şey diyemem. Ben biraz fazla duygusalım, kafam eser duygulanırım hemen bir plak çalar dinlerim

diye konuştu.



“GAZ LAMBALARINA KARŞI DUYGUSALIM”



Gaz lambasıyla arasında duygusal bir bağın olduğunu ve gaz lambasını her gördükçe annesinin elektrikler gidince yaktığı gaz lambasının aklına geldiğini belirten Acıbucu,

Gaz lambalarına da ilgi var. Ve ben gaz lambalarına karşı biraz duygusallaştım. Bizim eski evimizde elektrikler kesilirdi. Annem elektrik gittiği zaman yakardı gaz lambasını, gaz ocakları vardı orada yemek pişirirdi. O nedenle gaz lambası ve gaz ocağına da bir duygusallığım vardı. O dönemde fakirlik vardı. Babamız bize fakirlik yaşatmamaya çalıştı ama 7 tane çocuk ne yapsın adamcağız. O nedenle bu aralar lamba toplamaya başladım. Bazen gelip gaz lambalarını soruyorlar bilerek fiyatı yüksek söylüyorum almasınlar diye. Âşık olduğumuz bazı şeyler var. Mesela gelip plağımı soruyor, satmak istemiyorum. Bende fiyatını yüksek söylüyorum ki almasınlar. Gaz lambasını da kadınlar gelip alıyor evlerini bir köşesinde dursun diye bence eskiye özlem duyuluyor

ifadelerini kullandı.