Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor

Pandemi önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenman salonlarında sporcular antrenmanlarına başladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde 10 yıldır güreş antrenörü olarak görev yapan Serdar Özdemir,

Ata sporumuz olan güreşe çocuklarımız çok erken yaşlardan itibaren yapmaya başlıyor. Güreşe başlamamak için ideal yaş 7, çünkü kas gruplarının gelişimi bu yaştan itibaren başlıyor. Pandemi önlemleri kapsamında salonlar kapalıyken çocuklarımız ve sporcularımızla uzaktan eğitimlerle çalışmalar yaptık. Bu dönemde onların geriye gitmemeleri için uğraştık. Salgının azalmasıyla salonlarımız açıldı ve yüz yüze eğitimlere başladık. Haziran ayı içerisinde haftada 4 gün, temmuz ayında ise haftanın tüm günü çalışmalarımıza devam etmeyi umut ediyoruz

ifadelerini kullandı.



“SPORCULARIMIZIN HEDEFLERİ VAR”



Güreş branşında Malatya’nın ülke sıralamasında çok iyi bir seviyede olduğunu ifade eden Özdemir, hedeflerinin Türkiye’de en çok güreş sporcusu yetiştiren iller sıralamasında ilk basamak olduğunu söyledi. Serdar Özdemir,

Bütün genç sporcularımızın hedefleri var. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Emir Ömer Bozbağ isimli sporcumuz 2019 yılında Küçükler Türkiye Şampiyonu oldu. 2020 yılında U15’te Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sporcumuz bu yıl ise Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yapılan Avrupa Şampiyonasında hem ilimizi hem ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisini azimli çalışmasından ve başarısından dolayı kutluyorum. Sporcumuzu alt yapıdan yetiştirdik

diye konuştu.



HEDEFİ 2028 OLİMPİYATLARI



Alt yapıdan yetişerek 4 yıldır güreştiğini ifade eden Emir Ömer Bozbey ise,

Bu sene Avrupa Şampiyonasına ilk kez gittim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu yılki yarışlarda hedefime ulaşamadım ancak Dünya Şampiyonasında daha iyi derece elde etmek için çalışıyorum. Ay yıldızlı formayı üzerinizde taşımanın sorumluluğu kolay değil. İnşallah 2028 Olimpiyatlarında bayrağımızı göndere çekeceğiz. Umudu kesmemek lazım. Umut olmazsa başarı olmaz. Kendime her zaman Rıza Kayaalp’i örnek alıyorum. Ağır sıklette onun kadar başarılı olmak istiyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bize sağladığı imkanlardan ötürü ve hocalarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.