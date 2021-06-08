“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım”

Dünyanın sekizinci harikası olan, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan Nemrut, kimleri ağırlamadı ki. Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gündoğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla da ilgi çekiyor. Her yıl binlerce insan gündoğumu ve gün batışını seyretmek için Nemrut Dağı’na geliyor.

Ve Şevket Aydın… Nemrut’a çocuğuna bakar gibi bakıyor. Yıllarca turistlerin Nemrut’a gelmesi için çabalayan Aydın, kimi zaman katırlarla kimi zamansa sırtında turist taşırken, verdiği mücadeleyle turistin oraya gelmesine vesile oldu.

Bir dönem Adıyaman, daha sonra ise uzun yıllar Malatya üzerinden Nemrut’a turist taşıyıp, zirvenin eteğindeki oteli işleten Şevket Aydın, “Eskiden turizm iyiydi. İyi bir çalışma vardı. Çok turist geliyordu. Şimdi eskisi gibi turist gelmiyor” dedi.

1953 yılında Amerikalı arkeolog Theresa Goell ile Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner’in Nemrut Dağı’na geldiklerini anımsatan Aydın, “O zaman bütün işçileri Adıyamanlılardı. Ondan sonra Adıyamanlılar yol yaptı, bizimkiler öyle pasif kaldı. Yolu bağlayacaktık darbe oldu” dedi.

“TURİSTLERİ SIRTIMA ALIP, ÇAYDAN GEÇİRİYORDUM”

Aydın, Nemrut’a Malatya’dan yol olmadığı dönemde turistleri ya katırla ya da sırtlarında zirveye taşıdıklarını anlattı.

“Turistleri sırtıma alıp, çaydan geçiriyordum” diyen Aydın, “Ben neler çektim neler. Benim bu memlekete yaptığım hizmeti bir milletvekili yapmamıştır. 15-20 kişilik ekibi besliyordum. Otel gittiğinden buyana turizm baltalandı. Adıyaman tarafından da bu hastalıktan dolayı iki senedir turist az. Önceden çok turist gelirdi. Bin, bin 500 turist gelir güneşin doğuşunu-batışını izlerdi, şimdi kimse yok” ifadelerini kaydetti.

“TİPİME BAKMAYIN, BÜYÜK BİR TURİZMCİYİM”

Yaşadıklarından dolayı bir hayli dolu olan Aydın, şunları anlattı:

“Benim tipime bakmayın, büyük bir turizmciyim. Bugün Malatya’ya turizm için büyük bir hizmet verdim. Adıyaman tarafından vali geliyor Naim Cömertoğlu. Vali’ye orada birisi diyor ki ‘Malatya’dan da yol var’ diyorlar, inanmıyor. Ondan sonra vali geldi buraya. Bu yolun bağlanması gerekirdi. Bu yol bağlansa çok şey değişir. Adıyaman tarafından 2-3 bin kişi geliyor, Malatya tarafındaki yol bağlı olsa onun yarısı Malatya’dan gider. Turist buraya geliyor, ‘Ben Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü’nü görmedim’ diyor. ‘Malatya’dan gittiğinde Cendere ve Karakuş’u göremezsin’ diye turistlere anlatıyorlar. Bu yol bağlı olsa geldiklerinde görebilecekler.”

Aydın, 1985 yılında Kenan Evren’in 3 helikopterle Nemrut Dağı’na geldiğini, kendisinin de orada olduğunu ifade etti.

Nemrut’a 1971’den başlayarak uzun yıllar hizmet ettiğini dile getiren Aydın, “70’de terhis oldum, 71’de başladım. 5-6 sene Adıyaman tarafında devam ettim ama en son bıraktım. ‘Döneceğim, Malatya’dan Nemrut’a yol getireceğim’ dedim. ‘Sen kime güveniyorsun?’ dediler, ‘Yukarıda Allah’a, aşağıda Ahmet Karaaslan’a (42. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde İmar ve İskan Bakanı, 3., 4. ve 5. dönem Malatya Milletvekili) güveniyorum’ dedim. Ahmet Karaaslan’da gerçekten yaptı, o olmazsa yol buraya gelmezdi” diye konuştu.