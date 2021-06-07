Vadi’deki Yarış Nefes Kesti!

Profesyonel erkek ve kadın bisikletçiler hafta sonunda Türkiye’nin farklı illerinden Malatya’ya gelerek Levent Vadisi’nde düzenlenen Dağ Bisikleti Kupası’nda birbirleriyle kozlarını paylaştı. Akçadağ Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı yarışmaya katılan 200 dolayında sporcu ilçe merkezinde bulunan Fen Lisesi Pansiyonu’nda konakladı. Yarışmanın startını veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ekstrem sporlarına Malatya’da en fazla desteği veren belediye olmaya devam edeceklerini ifade ederek “Buraya her yıl geldikçe verdiğimiz desteği daha yakından göreceksiniz. Geçen yıl buralara gelenler bugün desteğimizin, yatırımlarımızın daha da arttığını mutlaka görüyordur. Sporcularımızın başarılı olduklarını gördükçe ev sahibi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü spor yapmak kadar spor yapanları da desteklemek gerekiyor. Türkiye’nin farklı illerinden Levent Vadisi’ne gelerek yarışan tüm sporcuları tebrik ediyorum” diye konuştu.



“LEVENT VADİSİ GELECEK VAAT EDEN BİR YER”



Yarışmaya Bisiklet Federasyonu Başkanını temsilen federasyon görevlisi Ebru Aytaş katılırken, Organizasyonu çok başarılı bulduğunu söyledi. Federasyon olarak Malatya’ya uluslararası bir yarış kazandırmak için Uluslararası Bisiklet Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını kaydeden Aytaş,

Akçadağ Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Sporcuların ihtiyaçlarını karşılaması açısından kusursuz bir organizasyon. Levent Vadisi’nde yer alan parkur MTB dağ bisikleti yarışı açısından oldukça iyi bir parkur. Burada kalıcı yarışlar yapmak adına Levent Vadisi gelecek vaat eden bir yer. Bisiklet Federasyonu olarak Malatya’ya uluslararası bir yarış kazandırmak için Uluslararası Bisiklet Federasyonu ile iletişim halindeyiz. Umarım bu konuda her şey istediğimiz gibi olur. Gelecek yıl burada Uluslararası MTB yarışı yapacağımıza inanıyorum

şeklinde konuştu.



“ŞARTLAR OLDUKÇA BAŞARILI”



Konum itibariyle Malatya’nın farklı illere uzak mesafede olmasına rağmen yarışmaya katılımın yüksek olduğunu belirten Ebru Aytaş,

200 dolayında sporcu yarışmada ter döktü. Bölge olarak bakıldığında Malatya konum itibariyle bazı şehirlere uzak olmasına rağmen katılımın bu denli yüksek olmasını beklemiyorduk. 200 dolayındaki sporcu MTB yarışları için çok ciddi bir rakam. Demek ki bisiklet camiası MTB yarışlarını özlemiş. İl temsilcimiz Furkan Apak ve yarış koordinatörü İbrahim Asiltürk’in çabaları sonucunda Malatya’da federasyon düzeyinde ilk yarışımızı yaptık. Onlara ve diğer tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dağ bisiklet yarışlarını Malatya’da geleneksel hale getirmek istiyoruz. Çünkü burada bizlere ve sporcularımıza sağlanan şartlar oldukça başarılı

ifadelerini kullandı.



Yarışmada dereceye giren isimler ise şöyle:

Yıldız A: 1. Ramazan Yılmaz (Konya), 2.Fahrettin Badak (Konya), 3.Cuma Emirhan Berat (Karaman)

Master 30: 1.Ömer Cumhur Boyraz (Kahramanmaraş), 2.Cemal Kuş (Kahramanmaraş), 3.Harun Ömür (İzmir)

Master 40: 1.Ferhat Köse (Erzurum), 2.Murat Karaca (Sinop), 3.Mehmet Özdemir (Kocaeli)