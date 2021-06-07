Tellal Pazarına kostüm arayanlar ilgi gösteriyor
Malatya'da eskiden maddi durumu iyi olmayan insanların alışverişlerini yaptığı ve halk arasında 'Bit Pazarı' olarak bilinen 'Tellal Pazarı'nın müşteri potansiyeli de ve profili zamanla değişime uğradı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası ‘Bit Pazarı’na sadece kostüm almaya gelenler ilgi gösteriyor.
Halk arasında ‘Bit Pazarı’ olarak bilinen ‘Tellal Pazarı’ yoksul insanların alışveriş yaptığı bir mekân iken şimdilerde tiyatrocular ve film çekenler eski kostüm bulabilmek için uğruyor. Koronavirüs nedeniyle işleri duran Tellal Pazarı esnafı, bugünlerde kostüm için gelenleri ağırlıyor.
52 yıldır esnaflık yapan Tellal Pazarı esnafı Abdullah Karakaya, eskisi gibi iş yapamadıklarını ifade ederek, koronavirüs nedeniyle iş yapamadıklarını söyledi. Karakaya, “Eskiden azda olsa iş yapabiliyordu. Pandemiyle birlikte işlerimiz eskisi gibi değil. Belki bundan sona gelen giden olur. Satışlar eskisi gibi değil yine de buna şükürler olsun ekmeğimiz çıkıyor” diye konuştu.
Tiyatrocular ve film çekenlere kostüm kiraladığını kaydeden Karakaya,
Dükkânımızda kostümler var. Bazen gelip parayla alıyorlar, bazen de veriyorum kullanıp geri getiriyorlar. Kostüm almaya gelenlerle iyi bir uyumumuz var. Çoğu zaman onların işi görülsün diye para bile almıyoruz
dedi.
Karakaya, İstanbul ve Ankara gibi birçok ilden kostüm almak için pazara geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
Pandemi işlerimizi oldukça etkiledi. Şu anda çok fazla ilgi yok. Vatandaş yasaktan dolayı zaten gelemiyordu. Kostüm almaya gelenlerin sayısı da doğal olarak azaldı. En azından kostüm satışlarımız oluyordu. İstanbul’dan, Ankara’dan gelip kostüm alanlar oldu. Sanata ve sanatçılara katkımız olsun diye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz
07 Haz 2021 - 10:47 Malatya- Gündem
Muhabir Şafak Şahin
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.