Tellal Pazarına kostüm arayanlar ilgi gösteriyor

Halk arasında ‘Bit Pazarı’ olarak bilinen ‘Tellal Pazarı’ yoksul insanların alışveriş yaptığı bir mekân iken şimdilerde tiyatrocular ve film çekenler eski kostüm bulabilmek için uğruyor. Koronavirüs nedeniyle işleri duran Tellal Pazarı esnafı, bugünlerde kostüm için gelenleri ağırlıyor.

52 yıldır esnaflık yapan Tellal Pazarı esnafı Abdullah Karakaya, eskisi gibi iş yapamadıklarını ifade ederek, koronavirüs nedeniyle iş yapamadıklarını söyledi. Karakaya, “Eskiden azda olsa iş yapabiliyordu. Pandemiyle birlikte işlerimiz eskisi gibi değil. Belki bundan sona gelen giden olur. Satışlar eskisi gibi değil yine de buna şükürler olsun ekmeğimiz çıkıyor” diye konuştu.

Tiyatrocular ve film çekenlere kostüm kiraladığını kaydeden Karakaya,

Dükkânımızda kostümler var. Bazen gelip parayla alıyorlar, bazen de veriyorum kullanıp geri getiriyorlar. Kostüm almaya gelenlerle iyi bir uyumumuz var. Çoğu zaman onların işi görülsün diye para bile almıyoruz

dedi.

Karakaya, İstanbul ve Ankara gibi birçok ilden kostüm almak için pazara geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

Pandemi işlerimizi oldukça etkiledi. Şu anda çok fazla ilgi yok. Vatandaş yasaktan dolayı zaten gelemiyordu. Kostüm almaya gelenlerin sayısı da doğal olarak azaldı. En azından kostüm satışlarımız oluyordu. İstanbul’dan, Ankara’dan gelip kostüm alanlar oldu. Sanata ve sanatçılara katkımız olsun diye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz