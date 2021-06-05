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- 05 Haz 2021 - 13:20

Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor

Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya’da bu yıl yaşanan don nedeniyle kayısıda rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri

Malatya'da mahsulde hasat dönemi yaklaşıyor. Ancak bu yıl çiçeklenme döneminde yaşanan dolu ve zirai don nedeniyle birçok bölgede kayısının etkilendiği biliniyor.Bu durumun kayısı fiyatlarında artışa sebep olacağını ifade eden kayısıcı esnaflarından Yusuf Deniz

Her şey pahalılandı. ilaç olsun gübresi olsun A'dan Z'ye her şey pahalılandığı için hepsi kayısının üstüne etki ediyor. Fiyatlar daha uygun olsa kayısı biraz daha ucuzlasa daha çok satacağız. Fiyatlar pahalı olduğundan dolayı vatandaşların alımı az oluyor. Mesela 5 kilo alacaksa 1 kilo alıyor yeter diyor paramız yok diyor, bütçemiz kısıtlı diyor. Türkiye geleninde de ekonomik olarak bir sıkıntı çekiyoruz. Maddi olarak alım gücü çok azaldı. Daha ucuz olsa bizim için daha iyi olacak.

ifadelerini kullandı. 
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05 Haz 2021 - 13:20 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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