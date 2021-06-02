YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI

“Kıskançlıktan dolayı eleştirmiyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi Haziran ayı toplantısı Başkanvekili Esin Tanrıverdi başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmadan önce söz alan CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel, ortaya kıskançlık iddiasının atıldığını söyleyerek,

Sizin iddia ettiğiniz gibi kıskançlıktan ya da siyasi görüş farklılıklarımızdan dolayı eleştirmiyoruz. Keşke sizler bu evrensel belediyecilik anlayışı ile hizmetler yapsaydınız. Sizler gri pasaportlar vererek resmi insan kaçakçılığına vesile olmasaydınız, hadi vesile oldunuz bunu başta biz meclis üyeleriyle, sonra Yeşilyurt seçmeniyle ve tüm kamuoyu ile açık yüreklilikle paslaşarak en azından bir özür dileyerek, sorularımıza cevap verseydiniz

dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Esin Tanrıverdi Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 17 Mayıs 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

“KISKANÇLIKTAN YA DA SİYASİ GÖRÜŞ FARKLILIKLARIMIZDAN DOLAYI ELEŞTİRMİYORUZ”

Günden maddeleri görüşülmeden önce söz alan Tabel,

Evrensel belediyecilik anlayışında seçilmiş başkan ve meclis üyelerinin siyasal kimliklerini bir kenara bırakarak, seçildikleri bölgenin gerek altyapı sorunlarını, gerek ulaşım, sağlık veya imar ile ilişkili sorunlarını, yani kısacası her türlü akla gelen hizmeti sosyal bir anlayışla yapmaları gerekir. Bizler muhalefet meclis üyeleri olarak ilk günden beri bu anlayışla çalıştık ve çalışmaya gayret ediyoruz. Aslında sizlerin anlamadığı konu, biz sizleri eleştirirken bu şekilde bir belediyecilik yapmadığınız için eleştiriyoruz. Yoksa sizin iddia ettiğiniz gibi kıskançlıktan ya da siyasi görüş farklılıklarımızdan dolayı eleştirmiyoruz. Keşke sizler bu evrensel belediyecilik anlayışı ile hizmetler yapsaydınız. Sizler gri pasaportlar vererek resmi insan kaçakçılığına vesile olmasaydınız, hadi vesile oldunuz bunu başta biz meclis üyeleriyle, sonra Yeşilyurt seçmeniyle ve tüm kamuoyu ile açık yüreklilikle paslaşarak en azından bir özür dileyerek, sorularımıza cevap verseydiniz. Belediye meclis üyeniz oğlunu belediyede işe yerleştirmenin diyetini geçtiğimiz ayki meclis toplantısında 70 yıl öncelere kadar gidip, partimizi,2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü hararetle eleştirerek ödemeseydi. Sizler sahte değil de gerçekten UNESCO dan ödül alsaydınız ve birlikle kutlasaydık. Sizler yeğeniniz yetmiyormuş gibi büro ortağınızı da İŞGEM'e atamasaydınız. Sizler millet kıraathanesinin kitap ihalesini eniştenize vermeseydiniz. Sizler lüks konutlar yapıp, partinizin siyasetçilerine,bürokratlara maliyetinin bile altında satacağınıza ihtiyacı olan binlerce Yeşilyurtluya sosyal konutlar yapsaydınız. Sizler bütün bunları yaparken bunları gündeme getiren bizleri ve saygıdeğer genel başkan yardımcımızı kıskançlıkla ve sizleri kamuoyuna rezil etmekle suçlamasaydınız. İhtisas ve çalışma komisyonlarının sayısını azaltıp bizleri komisyonlardan dışlamasaydınız. Biz de Yeşilyurt'umuz için sizlerle beraber çalışmaya devam ederdik. Daha önce de dile getirdik, ancak biz sordukça sizler her nedense dut yemiş bülbüle dönüyorsunuz

diyerek 5 maddeden oluşan bir soru yönergesi yöneltti.

CHP Grup sözcüsü Günnur Tabel’in yönelttiği sorular şu şekildeydi:

1-“Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Derneği işbirliğinde 45 kişinin gidip 2 kişinin geri dönmesinin dışında ayrı bir hey etin daha gönderildiği doğru mudur? İkinci yurt dışı heyetinde kaç kişi gönderilmiş, kaç kişi geri dönmüştür? 2-Şubat ayından beri İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Bu zamana kadar hangi gelişmeler yaşanmıştır? Belediye meclisini bu konuyla ilgili bilgilendirmeyecek mi?

3-Soruşturma kapsamında hangi personellerle ilgili hangi tasarrufta bulunuldu?Görevden alman Belediye Başkan Yardımcısı ile ilgili disiplin soruşturması yapılmış mıdır? Bu kişiyle ilgili meclise bilgi vermeyi düşünüyor musunuz?

4-Tüm dünyayı sarsan gri pasaport skandalıyla ilgili belediyeden sadece 1 kişi mi günah keçisi ilan edilmiştir? Yurt dışına kaçırılan kişilerin derneğe üye yapılması başta olmak üzere belediye başkan yardımcısına yardım eden kişiler belirlenmiş midir? Bu kişilerle ilgili belediye tarafından nasıl bir işlem yapılmıştır?

5-AKP Grubu olarak bu konunun konuşulmayarak, tartışılmayarak, meclis gündemine alınmayarak, sorularımıza cevap verilmeyerek konunun üzerinin örtülmesi mi hedeflenmektedir?”

Tabelin sorularını meclise yöneltmesinin ardından mecliste tekrardan tansiyon yükseldi. Konuyla alakalı üyeler ikili münakaşa ederek şu şekilde konuştu:

“YEŞİLYURT’UMUZU BASINDA ZEDELEYECEK KONUŞMALAR FAYDAMIZA OLMAYACAKTIR”

AK Parti Meclis Üyesi Hasan Karagöz,

Değerli meclis üyeleri, malumunuz üzere hepimiz farklı siyasi partilerden seçilmiş olabiliriz. Ama hepimiz gayesi Yeşilyurt, Yeşilyurt’umuzu basında zedeleyecek konuşmaların hiçbiri faydamıza olmayacaktır. Gri pasaporta gelince zaten başkanımız İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Hepimizbu konunun takipçisiyiz, biz bu kararı oy birliğiyle almıştık. Özellikle bu konuyu sürekli gündeme getirip ulusal ve yerel basında yapılan hizmetleri görmezden gelerek sadece bir hatayla gündeme getirmek iyi niyetten uzaktır. Bizim hiçbirimiz mahkemeden veya hukuktan üstün de değil.

CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel,

Başkanım biz bunu Yeşilyurt’u kötülemek için yapmıyoruz. Bu insan kaçakçılığını siz yaptınız, biz gündeme getirdik. Soruyoruz, araştırıyoruz.

Hasan Karagöz,

Ama tekrar tekrar bunu gündeme getirip sanki Ak Parti grubu olarak bir suç işlemişiz gibi bir algı oluşturmak bizi üzüyor. Yeşilyurt ortak paydamız seçilme amacımızda vatandaşa hizmet etmek, burada bir yolsuzluk ve suç varsa İçişleri Bakanlığınca araştırılan süreçte kim suçluysa cezasını çekecektir. O kadar yapılan hizmet var, park var sosyal tesis var, yol var onları hiç söylemiyorsunuz.

Tabel, “Onlar belediyenin görevi, bunlar bir lütuf değil belediyenin yapması gereken işler, milletin parasıyla milette hizmet etmek bir lütuf değildir.”

“AMAÇ YEŞİLYURT’A ZARAR VERMEK DEĞİL”

Tayfun Çakır,

Biz olamayan bir şeyi gündeme getirmiş değiliz, tespit ettiğimiz ve olan bir skandalı gündeme denk getirmişiz. Bunu gündeme getirmemizdeki amaç elbette ki Yeşilyurt’a zarar vermek değil. Bizler seçimle bu göreve geldik, Yeşilyurt halkı Yeşilyurt Belediyesine ve birilerine yönetme hakkı verdi. Bizlere de bunları sorma görevini verdi. Bunlara sorgulama muhalefet etme görevini verdi. Dolayısıyla burada biz görevimizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız burada kimseyi tahkir etmek, hakaret etmek veya zarar vermek değil ama bu mantıkla yaklaşırsak, hiçbir usulsüzlük hiçbir kanunsuzluk ve haksızlığın dile getirilmemesi lazım. Her hukuksuzluğu, haksızlığı dile getirdiğimizde belediyeye yönelik bir zarar verme çabası gibi değerlendirmek doğru ve demokratik bir yaklaşım değil. Bizler bunu yerine getirmeyle mükellefiz ve sorularımızı soruyoruz. Ve diyoruz ki ’45 kişi gönderildi 43 kişi gelmedi ve bunun dışında 55 kişilik bir kafilenin daha olduğu söyleniyor. Bu doğru mu’ diyoruz bilgi almak istiyoruz.

Hasan Karagöz,

Soruşturma devam ediyor. Biz ne bilelim 43 mü 55 mi, 3 meclisten beri sürekli aynı konuları tartışıyoruz.

“SORULARIMIZA CEVAP ALAMIYORUZ”

Tayfun Çakır,

Ama sorularımıza cevap alamıyoruz. Mahkemeyle belediye idaresindeki yönetimi birbirine karıştırmayalım. Bunların konuşulmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz. Biz sorularımıza cevap alamadığımız için sormaya devam ediyoruz. Cevap alamazsak sormaya devam edeceğiz.

“BİR YERE KAÇTIĞIMIZ YOK”

Esin Tanrıverdi,

Şu an aynı şeyler konuşuluyor. Bu mevzu yargıda bu konuyla ilgili bir yere kaçtığımız da yok. Herkes bu mecliste ve burada oturuyor. Bizim cevabını veremeyeceğimiz bir soru yok. Fakat siz de biliyorsunuz ki olay yargıda yargı, verdiği kararı açıkladığında bizde sizlere sonucu açıklayacağız.