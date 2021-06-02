2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI

Kurban Bayramı’na bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen bu yıl kurbanlık fiyatları Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından erken açıklandı. Açıklamayı dün Birlik Başkanı Mehmet Taneli yaptı.

Kurban Bayramı’nın 20 Temmuz Salı Günü olacağını dile getiren Başkan Taneli, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Koronavirüs etkisinin devam ettiğini söyledi.

“GEÇTİĞİMİZ YIL BU HASSASİYETİ GÖRDÜK”

Kurban satıcıları Koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyaran Başkan Taneli,

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kurban kesecek kardeşlerimi şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hem kurban alırken hem kurban kesimi esnasında mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler. Mecburi girilmesi gereken alanlara ise maskesiz girilmemesini ve çok dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Kesim alanlarını hazırlayacak olan arkadaşlarımızın da yine öncelikle bu konuyu dikkate alarak kurban satış, kesim ve hizmet alanlarını bu sürece göre hazırlamaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu hassasiyeti gördük. Kurban kesim alanlarında kolonya, dezenfektan maske bulunduran işletmeler oldu. Aynı hassasiyetin bu yıl da gösterilmesini bekliyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın hijyen kurallarına dikkat ederek, eldiven ve maske kullanarak alanda bulunmasını istiyoruz. Üreticilerimiz randevu sistemi şeklinde müşterilerini saat vererek buna göre çağırmalarını, kalabalık alan oluşturulmamasına dikkat edilmesini istiyoruz. Randevular ise ve titizlikle dikkatle ayarlanmalıdır

diye konuştu.

“FİYATLARI ERKEN BELİRLEDİK”

2021 kurbanlık fiyatlarını da açıklayan Başkan Taneli, şunları kaydetti:

Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını bu yıl biraz erken belirlemeye gayret ettik. Çünkü vatandaşımız bütçesini ona göre ayarlıyor. Fiyat yükselmesinin başlıca nedeni yem ve ham dana fiyatlarındaki yükseklikten dolayı kaynaklanmaktadır. Yem fiyatlarının yüzde 100 artmasına rağmen fiyatları düşük tuttuk ki kurban kesecek kardeşlerimiz kurbanlarını rahat kesebilsinler. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi ve kurban kesecek kardeşlerimizin de kurbanlarının inşallah kabul olmasını temenni ediyoruz. Birlik olarak bu yıl belirlediğimiz fiyatlar şu şekilde: Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 30 TL, randımansız 29 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 28 TL. Canlı inek fiyatı da geçen yıl 26 TL olarak yetiştiriciler ve esnaflarla yapılan istişareler neticesinde Birliğimiz tarafından uygun görülerek belirlenmiştir.