“EVDE AÇ SUSUZ, BU İNSANLAR TAŞ MI YESİN?”

İktidarı hedefine alarak sözlerine devam eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ifadelerine şöyle devam etti:

“Tüm dünyada pandemi yaşanıyor, ama Türkiye’deki gibi çelişkilerle dolu bir süreç işletilmiyor. Evde kal diyenler, binlerce kişinin katıldığı kongreler düzenlediler. Sokağa çıkma yasağı yönetmeliğini imzalayan İçişleri Bakanı, kendisine desteğe gelenlere “Ayağınıza Sağlık” diyor. Maske mesafe diye yüzlerce uyarıda bulunan Sağlık Bakanı binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde boy gösteriyor. Bir yanda, evsize, garibe, atık toplayıcısına, esnafa cezalar yağdırılıyor. Diğer yanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Boğaz'da yüzlerce insanın katıldığı fetih kutlaması yapıyor. “Evde kal” diyorsun, ne beş kuruş yardım yapıyorsun, ne kirasına, ailesine bir gelir sağlıyorsun. Evde aç susuz, bu insanlar taş mı yesin? Hukuk devletinde yasalar gibi cezaların da bir mantığı olur. Atık toplayıcısının çöp toplamakta günahı ne? Bunlar çöplerden ekmeğini kazanan, alnının teriyle geçinen insanlar. Üç kuruş evine ekmek götürmek için çabalayan insana 3 bin 150 TL ceza kesiyorsun. Bu iktidarı işte bu adaletsizlik, bu vicdansızlık yıkacak.”

“SUÇUN BEDELİNİ ARTIK 84 MİLYON ÖDEYECEK”

Almanya’nın Türkiye’ye pasaport konusunda bazı kısıtlamalar getirdiğini belirten Ağbaba, sorumlu olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı gösterdi. Milletvekili Veli Ağbaba,

“Yeşilyurt Belediye Başkanı diyor ki ‘Genel Başkan Yardımcınız bizi Türkiye’ye rezil etti.’ Sen şaka mısın? Sen Yeşilyurt’u Türkiye’ye dünyaya rezil ettin Ey utanmaz adam niye beni suçluyorsun? İşte Malatya’yı bu anlayış yönetiyor. AKP’li belediyeler eliyle yurtdışına gri pasaportla insan kaçırmanın bedelini tüm Türkiye ödüyor. Sorumlular, aracılarla ilgili hiçbir etkin işlem yapılmadı. ‘Soruşturma başlattık’ denilerek konunun üzeri örtülmeye çalışıldı. Biz bu skandalın bir bedeli olacağını hep söyledik. En sonunda Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından ‘yeşil, gri ve siyah’ pasaportla vizesiz gelişlerin de artık denetleneceği, sınırlarda da ek belge istenileceği belirtildi. Almanya bir tür vize benzeri uygulama getiriyor. 'Vizesi olsa bile' tüm pasaport sahiplerinin ziyaret gerekçelerini önceden sunacaklar belirtiliyor. İktidarın belediyeleri eliyle işlemiş olduğu suçun bedelini artık 84 milyon ödeyecek. Pasaport bir ülkenin saygınlığının, uluslararası itibarının göstergesidir. ‘Bizi sürekli kıskanan’ Almanya bile bu kararıyla Türkiye’yi uluslararası arenada itibarsızlaştırmıştır. İçişleri Bakanı, Almanya’nın aldığı kararın ve ülkemizin itibarsızlaşmasının doğrudan sorumlusudur. ‘Avrupa’ya vizesiz seyahat’ sözü verenler, 84 milyonu ülkeye hapsettiler. Vize serbestisi bir hayaldi, AKP iktidarda olduğu sürece hayal olarak kalmaya devam edecek”

açıklamalarında bulundu.

“CAN SUYU KREDİSİ VERİLMELİDİR”

Esnafın zor günler geçirdiğine dikkat çeken Ağbaba,

“Bugün 31 Mayıs ve esnaf halen söz verildiği gibi Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasını ve işyerlerini açmayı bekliyor. Esnaf, tam kapanma sürecinin ardından tam dükkânlarını açmayı beklerken bir de kademeli normalleşme sürecine takıldı. Şimdi bu süreçte bugün itibariyle bitiyor ama iktidardan tek bir açıklama gelmedi. 15 aydır aç kapa yapılan yeme-içme sektöründe yer alan lokantalar, kafeler, kahvehaneler, çay ocakları, halı sahalar, hamamlar, düğün salonları, eğlence merkezleri, birahaneler, meyhaneler 1 Haziran itibariyle gerekli hijyen ve sağlık koşullarının sağlanması şartıyla artık açılmalıdır. Bu işletmelerde çalışanlar ve işletme sahipleri aşı da öncelikli sıraya alınmalıdır. 2021 yılı yapılandırma, kredi, SGK ve vergi ödemelerini 2022 yılına ötelenmelidir. Özellikle esnaf ve sanatkârlara bağlı olmayan büyük işletmelere faizli kredi değil faizsiz iki yıl ödemesiz can suyu kredisi verilmelidir”

dedi.

“ÜRETİCİLERE GERİ ÖDEMESİZ HİBE VERİLMELİDİR”

Malatyalı üreticilerin dol ve kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Ağbaba,

“Malatyalı üreticilerin dondan ve fırtınadan kaynaklı zararlarını ilçelerimizi ziyaret ederek yerinde tespit ettik. Ardından da geçtiğimiz hafta TBMM Genel kurulunda yaptığım konuşmada Türkiye’nin gündemine taşıdık. Kuraklık nedeniyle ekinler biçilemez duruma geldi. Don nedeniyle bazı bölgelerde yenilecek meyve kalmadı. Zarar tespitleri yapılarak üreticilere geri ödemesiz hibe verilmelidir. Bankalara olan borç faizleri silinmeli, anapara taksitlere bölünmelidir. Devlet bu zor günlerinde üreticilerin yanında olmayıp ne zaman olacak? Aylardır Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının yapılandırılmasını bekleyen çiftçiler yine hayal kırıklığı yaşadılar. Hani şu eski milletvekillerinin, AK Partililerin önemli görevler aldığı, 150 bin lirayı bulan maaş alan tosuncukların doldurulduğu Tarım Kredi Kooperatifi var ya, işte o kurumun dillere destan icraatlarından biriyle daha karşılaştık. Borç faizlerinin sıfırlanmasını talep eden çiftçilere yüzde 6'sı Hazine, yüzde 12'si çiftçiler tarafından ödenmek üzere yüzde 18 faizle yapılandırma yapıldı. Yapılandırmada borcun yüzde 30'unun peşin ödenmesi zorunluluğu getirilmesi çiftçileri isyan ettirdi. Yüzde 30’u peşin ödemeyen üreticiye icra takibi başlatılacak. Çiftçiler, “Borcumuzun yüzde 30’unu peşin ödeyebilecek olsak zaten borçlu kalmazdık” diyorlar. Traktörünü ya da tarlasını satmadan hiçbir çiftçimiz yüzde 30 olan peşinatı ödeyemez. Bu ölüm fermanıdır”

şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise,

“Burada olmak da benim için ayrı bir mutluluk. İl başkanımıza kadın kolları gençlik kolları başkanlarımızla iki gündür memleketimiz birlikte olmak fırsatını buldum. Veli bey ile bir farklı kesimlerden birçok temsilci ile de bir araya geldik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Görüyorum ki 1 yıllık bu zor süreçte Aslında Türkiye'nin gündemi çok net ve açık. Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da zaman at ya da aynı gündem var. Türkiye'nin gerçek gündemi 1 yıldır pandemi. Pandeminin faturasını vatandaşa ödeten ekonomik krizde vatandaşı baş başa bırakan iktidar. Gerçek gündemi bugün açlık sınırının 2 bin 830 lira olduğu ülkemizde asgari ücretin açlık sınırının altında olmasıdır. Türkiye'de gerçek gündemi iş bulamadığı için intihar eden gençlerimiz, Türkiye'nin gerçek gündemi aylardır kapalı olan artık dayanacak gücümüz kalmadı diyen esnaflarımız. Türkiye'nin gerçek gündemi Yurt dışına gidip mesleklerinin uzmanlıkların gerektirmediği işlerde de çalışmak için yanıp tutuşan gençlerimiz. Türkiye'nin gerçek gündemi 1 yıldır online eğitim sistemi ile eğitim aldıklarını düşünen ama internete ulaşamayan, doğru bir müfredatla buluşamayan gençlerimiz öğrencilerimiz. Bugün sadece öğretmenlerin yüzde 15'i nin aşılandığını biliyoruz. Okulların açılması için tek bir çaba yok. Türkiye'de bir neslin kaybolması gibi bir sorunla baş başayız. Ama Turizm Bakanı'nın gündemi, görüyorsunuz turistleri nasıl çekeriz. Turizm sektörünü nasıl kurtarırız. Türkiye’deki eğitim önceliğini göz ardı edip, Vatandaşını göz ardı edip, sadece turistler için Turizm sektörünü geliştirmeye niyetlenen bir anlayış var”

dedi.