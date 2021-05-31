AĞBABA: Yeşilyurt’u Dünyaya Rezil Ettin
CHP’li Ağbaba yaptığı basın açıklamasında hükümete sert eleştiriler yöneltti. Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla Almanya’ya iltica eden kişiler yüzünden Türkiye’deki pasaportlara sınırlandırma geldiğini vurgulayan Ağbaba, “Yeşilyurt Belediye Başkanı diyor ki ‘Genel Başkan Yardımcınız bizi Türkiye’ye rezil etti.’ Sen şaka mısın? Sen Yeşilyurt’u Türkiye’ye dünyaya rezil ettin, Ey utanmaz adam niye beni suçluyorsun?” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, parti binasında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında ülke ve Malatya gündemine dair açıklamalarda bulunan Veli Ağbaba, hükümete sert eleştiriler yönelterek, Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla Almanya’ya iltica eden kişiler yüzünden Türkiye’deki pasaportlara sınırlandırma geldiğini vurguladı. Ağbaba,
Yeşilyurt Belediye Başkanı diyor ki ‘Genel Başkan Yardımcınız bizi Türkiye’ye rezil etti.’ Sen şaka mısın? Sen Yeşilyurt’u Türkiye’ye dünyaya rezil ettin, Ey utanmaz adam niye beni suçluyorsun?
dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba geçtiğimiz günlerde özellikle Hekimhan, Darende, Kuluncak ve Akçadağ’da yanan meyvelerin zararının çiftçiye büyük sıkıntı vereceğini söyleyerek, üreticilere geri ödemesiz hibe verilmesini istedi. Ağbaba,
Don nedeniyle bazı bölgelerde yenilecek meyve kalmadı. Zarar tespitleri yapılarak üreticilere geri ödemesiz hibe verilmelidir. Bankalara olan borç faizleri silinmeli, anapara taksitlere bölünmelidir. Devlet bu zor günlerinde üreticilerin yanında olmayıp ne zaman olacak?
ifadelerini kullandı.
“MÜCADELE ETMİŞ BİR KAHRAMANDI”
Songül Yakut FETÖ kumpaslarına karşı direnmiş, dik durmuş, teslim olmamış, geri adım atmamış savunmuş olduğu Atatürkçü düşünceye Cumhuriyete bağlılığına asla halel getirmemiş ve bu uğurda mücadele etmiş bir kahramandı” sözlerini kaydeden CHP Milletvekili Ağbaba, “O, ismi unutulmayacak bir kahramandı. Onu da burada minnet ve şükranla anıyoruz. Geçtiğimiz gün ailesini ziyarete gittik, her yerde Songül Yakut’la ilgili isimler veriliyor İzmir’de ve Ankara’da ama ailenin ve Malatya’nın da beklentisi Malatya’da önemli bir yere isminin verilmesini talep ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a bu talebimizi ilettik. O da olumlu karşıladı
diye konuştu.
“HER KÖTÜLÜĞÜN ARKASINDA GEZİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR”
Gezi olaylarının 8. yılında bir konuşma yapan Milletvekili Ağbaba,
Türkiye tarihinin en barışçıl en şanlı, en özgürlükçü gezi isyanının yıl dönümü, özellikle gezide şehit olan Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan’ı da huzurlarınızda anıyorum. Gezi bugünde hala iktidarın kimyasını bozuyor. Her kötülüğün arkasında gezi gösterilmeye çalışılıyor. Gezide polis şiddetinden başka bir şey yoktu. Polisin gazından başka bir şey yoktu. Şimdi insanlara gaz atan, coplayan, İstanbul’u adeta gaz odasına çevirenlere ne diyor iktidar, ‘biz yapmadık, FETÖ yaptı’ valiyi de emniyet müdürünü de FETÖ’cülükle suçluyor. Ama hatırlayalım o zaman ki AKP Genel Başkanının sözünü ‘emri ben verdim’ demişti. Geziyi kimse unutturamaz, kimse kirletemez. Gezi, Türkiye’nin itibarını dünyada kurtaran bir olayıdır. Baskıcı, yasakçı, kural tanımaz iktidara karşı milyonlarca insanın ayağa kalktığı Gezi Direnişi’ nin 8. yıldönümü. Gezi direnişi, bu toprakların gördüğü en insancıl, en barışçıl ve en haklı direnişlerinden biri olarak tarihe geçti. Gezi direnişi, tek adam diktasına karşı sesini yükselten milyonların, özgürlükleri her geçen gün daha da kısıtlanan gençlerimizin, gittikçe artan baskı rejiminden bir an olsun kurtulup nefes alabilmek için özgür ve yeşil alan isteyen yurttaşların bir araya gelerek başlattığı toplumsal bir eylemler dalgası oldu. Gezi direnişinde, her siyasi görüşten, her mezhepten, her etnik kimlikten, her takımdan insanlar bir araya gelerek özgürlük mücadelesi verdi. Bu haklı direniş, yalanlarla, iftiralarla, tehditlerle durdurulmaya çalışılsa da milyonlarca yürek bir olup baskı rejimine karşı göğsünü siper etti
ifadelerini kullandı.
31 May 2021 - 17:11 Malatya- Gündem
Muhabir Şükran Malkoç
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.