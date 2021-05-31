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/ 31 May 2021 - 17:11

AĞBABA: Yeşilyurt’u Dünyaya Rezil Ettin

CHP’li Ağbaba yaptığı basın açıklamasında hükümete sert eleştiriler yöneltti. Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla Almanya’ya iltica eden kişiler yüzünden Türkiye’deki pasaportlara sınırlandırma geldiğini vurgulayan Ağbaba, “Yeşilyurt Belediye Başkanı diyor ki ‘Genel Başkan Yardımcınız bizi Türkiye’ye rezil etti.’ Sen şaka mısın? Sen Yeşilyurt’u Türkiye’ye dünyaya rezil ettin, Ey utanmaz adam niye beni suçluyorsun?” dedi.