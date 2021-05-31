Yürüyüşçüler ‘Engerek Yılanı’nı Görüntüledi 

Battalgazi İlçesi Alikan Yaylası Uzundere mevkide arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü gerçekleştiren Efraim Karaman, doğa yürüyüşü yaptığı sırada Türkiye’de en zehirli sürüngen olarak bilinen ‘Engerek’ yılanıyla karşılaştı. Karaman’ı gören yılan bir süre hareketsiz kaldı. Yılana zarar vermek istemeyen doğasever yılanın yolun karşısına geçmesini bekledi ancak yılan oralı olmadı. Toprağa gömülerek kendisini kamufle eden ‘engerek’ yılanı Efraim Karaman’a saldırmaya çalıştı. Yılanın uzaklaşmadığını gören Karaman hayvana zarar vermeden bulunduğu alanı terk etti.

Engerek yılanının ülkemizdeki 15 zehirli yılan türünden birisi ve oldukça zehirli tehlikeli bir hayvan olduğunu belirten uzmanlar bu tür yılanların 5 veya 10 dakika içinde ölüme neden olabileceğini belirterek doğa yürüyüşü yapmak isteyenleri yaşanacak olumsuz hadiseler için uyarıyor.