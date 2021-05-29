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/ 29 May 2021 - 17:57

Büyükşehir meydan karşılığında milli eğitime okul alanı bağışladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucunda Malatya’ya kazandırılacak olan yeni meydan karşılığında Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli okul için imzalar atıldı.