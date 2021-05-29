Büyükşehir meydan karşılığında milli eğitime okul alanı bağışladı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucunda Malatya’ya kazandırılacak olan yeni meydan karşılığında Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli okul için imzalar atıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İş adamı Rıdvan Mertöz ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Ngay ve Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.
“Malatya ile gurbet arasında sıkı bir köprü kuracağız”
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen bir alan üzerine okulun yapılacağını belirten Başkan Gürkan tören sırasında yaptığı konuşmada,
Şehrül Emin olarak Dar-ül Rifat Malatya’nın seçkin insanlarına seslenmek istiyorum. Video Konferans sistemi ile düzenlediğimiz toplantıda Sayın Rıdvan Mertöz’le yapmış olduğumuz konuşma sırasında Malatya’nın tören meydanının olmadığını ve Milli Eğitim Bakanlığımız ve Valiliğimizle birlikte bir çalışma yürüttüğümüzü ifade ettim. Meydan karşılığında Milli Eğitim Müdürlüğümüze okul yapacağımızı belirttim. İş adamımız yapılacak olan okulun masraflarını karşılayabileceğini ifade etti. Bugün tören alanı ile okul alanının protokolünü imzalamak için bir araya geldik.
Malatya huzurun adıdır, Malatya seçkin insanların şehridir, Malatya sevginin temayüz ettiği tarih, medeniyet ve kültürün buluştuğu gerçekten huzurun bütün ihtişamıyla temaşa ettiği bir şehirdir. Malatyalı hemşehrilerimin Malatya’ya yatırım yapmalarını temenni ettiğimi belirtmek istiyorum. Malatyalı iş adamlarımızı Malatya’ya davet ederek Malatya’daki gelişmeleri, Malatya’daki değerleri onlara tanıtarak Malatya ile gurbet arasında sıkı bir köprüyü kurmak istiyoruz. Malatya’da şu anda yapılan yatırımlara baktığımız zaman Türkiye’de dikkat çeken, Türkiye’ye rol model olan güzel hizmetler yapılıyor. Malatya’da örnek bir Belediyecilik anlayışı sergilenmektedir. Başta Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimiz, Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüze ve hayırsever iş adamımız Rıdvan Mertöz’e şükranlarımı sunuyorum.
Malatya’da yapılan törenler sırasında 8 yol birden kapanıyordu. Bu durum hem trafiği olumsuz yönde etkilerken hem de günümüz dünyasında bir tören meydanının olmaması hiç de hoş değildi. Milli Eğitim ile yapmış olduğumuz protokol muhaceresi içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü ek binalarının bulunduğu alan altı otopark üst kısmı ise güzel bir meydan düzenlemesiyle trafikte yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağı törenlerin rahat bir şekilde yapılacağı bir alan inşa edeceğiz. Bu alana başlanılmasıyla birlikte aynı anda da okul inşasına başlanacak. Hayırsever İş Adamımız ile yapılacak protokol çerçevesinde MESTON Şirketimiz Okulu en kısa süre zarfında yaparak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına kavuşturulması noktasında ilgili arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışarak en kısa sürede 24 derslik olacak okulumuzu Malatya’mıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Öğrencilerimize armağan edeceğiz. Bu sevinci ve bu coşkuyu bize yaşatan başta Hayırsever İş Adamımız Rıdvan Mertöz’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu tür örneklerin artmasını temenni ediyorum
dedi.(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.