Theresa Goell’in Nemrut’a savrulan külleri

ABD'nin New York kentinde 1901 yılında dünyaya gelen Theresa Goell, 1954 yılında Nemrut Dağı'nda kazı çalışmalarına katıldı. En büyük hayali, Kommagene Kralı I. Antiochos'un mezarını bulmak olan Theresa Goell (Mis Guel) bu hayalini gerçekleştiremese de Kommagene Krallığı’na ait araştırmaları ile dünya literatüründe yer aldı.

1947 yazında, Tarsus'ta yaz için kazıların başladığı dönemde Goell, Nemrut’u ilk kez ziyaret etti. 1951'de Goell, Nemrut Dağı'na döndü ve Kommagene Kralı I. Antiochus'un mezarını bulup kazmayı umarak orada bir keşif gezisi düzenledi. Friedrich Karl Dörner'in de orada bir keşif gezisi planladığını öğrendi ve onunla işbirliği yapmayı kabul etti. 1952'de, bir keşif gezisi için para toplamaya ve bir ekip kurmaya başladı. Amerikan Felsefe Derneği kazıya sponsor olmayı kabul etti ve Bollingen Vakfı hibe yaptı. Dörner ve Goell, onun yazıt yazarı olarak yardımıyla Nemrut Dağı'nın tepesindeki kazıya liderlik edeceği konusunda anlaştılar. Dörner, dağın eteğindeki Arsameia-on-the-Nymphaios yerleşimini kazacak ve Goell yardımcı olacaktı.

1960'ta Goell, Nemrut Dağı'ndaki kazılarla ilgili olarak Moskova'daki Oryantalistler Kongresi'ne bir bildiri sunarken, ertesi yıl National Geographic'te çalışmalarının bir araştırması yayınlandı. Theresa Goell, 1963'te Nemrut Dağı'na döndü ve Kommagene I. Antiochus'un mezarını bulmayı ümit ederek, iki yıllık jeofiziksel incelemeye başladı ancak bu hayalini gerçekleştiremedi.

Goell, 1965'te National Geographic ile yaptığı çalışmanın ardından Nemrut Dağı keşif raporunu bitirmek için çalıştı. 1966’da Amerika’da kalan ve Nemrut Dağı keşif raporu üzerinde çalışan Theresa Goell, 1973'te Nemrut Dağı'nı son kez ziyaret etti.

“BENİ ÇOK SEVERDİ”

Nemrut Dağı'yla adı özdeşleşen Theresa Goell'in yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında ABD'ye götürmek istediği Yusuf Aydın, Amerikalı arkeolog ile yaşadıklarını anlattı. Goell'in vasiyeti gereği ölümü sonrası küllerinin Nemrut Dağı'n savrulmasını ve bunu da Yusuf Aydın tarafından yapılmasını istemesi ise hikâyenin en ilginç tarafını oluşturuyor.

Nemrut Dağı’ndaki kazıları yöneten Amerikalı arkeolog Theresa Goell ile birlikte çalışan 97 yaşındaki Yusuf Aydın,

Mis Guel ile aramız çok iyiydi. Kommagene Kralı I. Antiochos'un mezarını bulmak istiyordu. Birlikte çalıştık, bana ‘Gel seni Amerika’ya götüreyim’ dedi. Akrabalarımda birisi rahatsızdı ben gitmedim

dedi.

Theresa Goell'in ölmeden önce yazdığı vasiyeti yerine getirdiğini ifade eden Yusuf Aydın, Amerikalı arkeoloğun kendisini çok sevdiğini söyledi.

KÜLLERİNİ NEMRUT’A SAVURDU

Goell'in ölümünden sonra cesedinin yakılması, küllerinin Nemrut Dağı'nın tümülüsün tepesine dökülmesini ve bunu da kendisinin yapmasını vasiyet ettiğini belirten Aydın, şunları anlattı:

Theresa Goell’in erkek kardeşi Kermit, Adıyaman tarafından gelmiş, bana adam göndermiş, gittim. Mis Guel’in küllerini getirmiş, ‘Nemrut Dağı’na atacağız’ dedi. Külleri serpmektense bir kavanoza koyup tümülüsün içine koysak daha iyi olur” dedim. Theresa küllerinin serpilmesi istemiş bende külleri tümülüsün tepesinden serptim.

Yusuf Aydın, Theresa Goell'in kendisine verdiği 1947 tarihli fotoğrafını da saklamayı sürdürüyor.

Theresa Goell’e bölge halkının vermiş olduğu Mis Guel ismiyle hitap eden Yusuf Aydın, 1947 tarihli fotoğrafa bakınca o günlere geri dönüyor.

“HAFTALIK 3 LİRAYA ÇALIŞIYORDUK”

Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Büyüköz Mahallesinde yaşayan Aydın, uzun süre Amerikalı arkeolog Theresa Goell ile çalıştı.

Aydın,

Nemrut dağında görülen heykeller toprağın altındaydı. Heykelleri toprağın altından biz çıkardık. Toprağın altında kalan heykeller fazla yıpranmamıştı. Haftalık 3 liraya çalışıyorduk. Nemrut Dağı’nda bazen küçük heykeller bulunuyordu, Theresa bu heykelleri bulduğumuz zaman bizlere 25 kuruş veriyordu. Theresa’nın en büyük isteği tümülüsün altında bulunan mezar odasını bulmaktı. Devamlı olarak bizlere mezar odasının kapısının nerede olduğunu soruyordu. İki kişi sürekli olarak I.Antiochos’un mezar odasının olduğu kapının yerini arıyordu

diye konuştu.