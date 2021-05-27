Kınık, Kızılay Sistem Yapı Şirketimizin pilot üretime başladığını kaydederek,

Kızılay’ımızın Sistem Yapı Şirketi dünyada özellikle hızı üretilen, lojistikte çok ciddi maliyet düşürecek avantajlar yakalayan, kalite noktasında çok nitelikli avantajlar yakalayan bir takım faydalı modeller ve patentlerle üretime başlamış oldu

dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,

Kızılay Sistem Yapı Fabrikası gerek bölgemize, gerekse de dünyaya nitelikli ürünler sağlayacak. Kızılay’ın üretim üssü olacak fabrikanın özellikle afetlerde barınma ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra özellikle kentsel ve kırsal dönüşüm noktasında uygun şartlarda, insanlarımızın hızlı bir şekilde barınabilecekleri, fiziksel imkânları oluşturabilecekleri bir tesis olacak

dedi.

Kınık, beraberindeki heyetle 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmadığını için atıl vaziyetteki eski Vagon Onarım Fabrikası arazisi üzerine Türk Kızılay tarafından inşa edilen Barınma Sistemleri ile Çadır ve Tekstil fabrika alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sonrası açıklamada bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay’ın Malatya’daki üretim üssünü ziyaret ettiklerini söyledi. Kızılay Sistem Yapı Fabrikası’nın gerek bölge gerekse de dünyaya nitelikli ürünler sağlayacağını kaydeden Kınık,

Özellikle de afetlerde barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan ama sadece afetlerde değil, özellikle kentsel dönüşüm, kırsal dönüşüm noktasında uygun şartlarda, insanlarımızı hızlı bir şekilde barınabilecekleri, fiziksel imkânları oluşturabilecekleri bir fabrika olacak. Aynı zamanda pandemi hastaneleri, seyyar hastaneler, konteynerler, özellikle yurtdışında çok çok ihtiyaç duyulan hızlı kurulabilen modüler hastaneler gibi pek çok endüstriyel tesis, sosyal donatı ve insanı yaşam alanlarını üretilmesi noktasında yenilikçi bir tesis olacak, Kızılay Sistem Yapı Şirketimizin şuanda pilot üretime başlamış olan fabrikası

diye konuştu.

“OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR ÜRETİM KAPASİTESİ OLACAK”

Kınık, Kızılay Sistem Yapı Fabrikası’nın açılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceğini ifade ederek, şunları söyledi:

Şuanda eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Hep birlikte bu eseri ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduk. Burası Boğaziçi Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ile şu anda patent noktasında pek çok ürünü ortaya koymuş bir AR-GE işbirliği gerçekleştiriyor. Kızılay’ımızın Sistem Yapı Şirketi dünyada özellikle hızı üretilen, lojistikte çok ciddi maliyet düşürecek avantajlar yakalayan, kalite noktasında çok nitelikli avantajlar yakalayan bir takım faydalı modeller ve patentlerle üretime başlamış oldu. Oyun değiştirici bir üretim kapasitesi olacak. Bu kompleks aynı zamanda Kızılay’ımızın geleneksel afet çadır üretim anlamındaki kapasitesini de yakın zamanda barındıracak. Çadırlarımızın da konteyner, hafif çelik, modüler yapılarla birlikte üretildiği ve bu iki hibrit modelin yenilikçi bir takım çözümler oluşturduğu yeni bir kapasite olacak. Vatana, millete, dünyaya, insanlığa bu anlamda hayırlı olmasını temenni ediyorum.

“FİLİSTİN İÇİN 100 MİLYONLUK EYLEM PLANIMIZ YÜRÜRLÜKTE”

“Kızılay olarak gerek Kudüs gerekse de Gazze daimi delegasyonlarımız aracılığıyla acil sağlık hizmetleri, acil insani destek hizmetleri ve acil altyapı destekleri noktasında çalışmalara başladık” diyen Kınık, şunları kaydetti:

Hastanelere ilaç sevkiyatı, ambulans tedarik edilerek Filistin Kızılay’ımızın desteklenmesi, evleri yıkılmış olan insanların barınmalarına destek sağlanması, onlara insani yardım malzemesi ulaştırılması gibi. Enerji nakil hatları vurulduğu için Gazze'deki özellikle 8 ana hastanene yakıt ihtiyacının karşılanması gibi çok boyutlu destekler bu anlamda sağladık, halen de bu destekler devam etmekte. Yaklaşık 100 milyon liralık bir acil yardım eylem planımız şu anda yürürlükte Filistin için. Bu çerçevede yıkılan evlerin yapılması, yok olan eşyaların vatandaşlara tekrar kavuşturulması, özellikle anne ve babasını kaybetmiş olan yetimlerin korunmaya alınması, yetimhanelerin kapasitesinin artırılması, vurulmuş içme suyu alt yapı tesislerinin tekrar ihya ve inşa edilmesi, kanalizasyon sistemlerinin desteklenmesi, tarımsal alanların, seraların ayağa kaldırılmasıyla ilgili seri bir çalışma yürütülecek. Burada çok acil olan sağlık ihtiyacı çünkü Gazze özellikle ambargo altında, büyük bir açık hava hapishanesi niteliği taşıdığı için maalesef dışarıdan gelecek desteklere muhtaç. Çok sayıda ambulans vuruldu. Acil iki bin civarında yaralı vardı, bunların nakilleri noktasında ambulans ihtiyacı oldu. Yollar vurulduğu için ambulansların pek çoğu harap oldu. Ambulansların tekrar kazandırılması gerekiyor. Bu çerçevede Malatya’mız da büyük bir duyarlılık göstererek Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediye meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımız maaşlarını ambulans alınmak üzere bağışlıyor. Bu üç belediyemizin bütün meclis üyeleri huzur haklarını Filistin'deki kardeşlerimizin ihtiyacı olan ambulansların alınması için bağışladılar Kızılay’a. Bu erdemli davranış, duyarlılık ve fedakârlıktan dolayı başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Malatyalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyamız devam ediyor. Filistin yalnız değildir ve elimizi uzatmamız gereken kardeş coğrafyamızdır. Kızılay’ımızın kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiğimiz bir coğrafyadır.

“ELİMİZİ HİNDİSTAN’A UZATTIK”

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünyada çok ciddi dramlar yaşandığına dikkat çeken Kınık,

Bu dramları çok büyük ülkeler, ekonomilerde yaşıyor. Özellikle nüfusu büyük olan Hindistan, vakaların aniden artması nedeniyle, hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle ciddi bir acı yaşadı Kovid-19 pandemisi nedeniyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bundan önceki 100'ü aşkın ülkeye yapmış olduğumuz yardımların yeni bir durağı olarak Hindistan'a bir yardım organizasyonuna başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın işbirliğinde Türk Kızılay’ının organizatörlüğünde, Hindistan Kızılhaç ve Türk Kızılay’ının işbirliğinde 2 A-400 kargo uçağı, Koca Yusuf, yaklaşık bir milyon 100 bin dolarlık bir tıbbi ekipmanı dün Yeni Delhi'ye ulaştırdı. Oksijen jeneratörleri, solunum cihazları, Kovid-19 ilaçları ve ihtiyaç duyulan sağlık malzemeleri dün Hindistan Kızılhaç’ı ve Hindistan Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Hindistan özellikle bizimle olan ilişkisi çok kadim dönemlere dayanıyor. Zaman kardeşlik zamanı dedik ve elimizi Hindistan'a uzatmış olduk

diye konuştu.