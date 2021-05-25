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- 25 May 2021 - 17:33

GÖZLER 1 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ!

17 günlük tam kapanma süreci yaşanmıştı bu süreç boyunca evden çıkamayan Malatyalılar yasak bitince kendilerini sokaklara attılar. Şehir merkezinde insan kalabalığının yaşandığı son günlerde gözler alınacak yeni kararlara çevrildi.

Şafak Şahin
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Tam kapanma sürecinde evde kalmak vatandaşları etkilediği gibi esnafları da oldukça zarara uğrattı. Yaşanan bu durumda gözler yeni alınacak kararlara çevrildi.

1 Haziran’dan ümitli olan vatandaşlardan Okan bey;

Bu hastalığın tam olarak ortadan kalmasını istiyoruz. 17 günlük kapanmada ev hapsi verildi. Türk milleti adına alınan her karara saygı duyuyoruz ama sonuç olarak psikolojik olarak hepimiz çok fazla yıprandık. Aşılarla ilgili netice alırsak ne mutlu bize ama netice alamazsak o zaman tekrardan düşünülmeli yapılacaklar. Bu açılmayı her gün bekliyoruz. Vaka sayıları artıp insanlar canlarından olmadıkları sürece her gün bir ümitle açılma bekliyoruz.

Dedi.
# haberler, haber, koronavirüs, aşı

25 May 2021 - 17:33 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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