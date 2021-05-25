EN BÜYÜK HEDEF: HAYVANDAN İNSANA KARACİĞER NAKLİ

Gen değişimiyle hayvandan insana organ naklini Zeno Transplantasyon olarak adlandıran Doç Dr. Adil Başkıran, bu çalışmanın aynı zamanda en büyük hedefleri olduğunu kaydetti.



Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran, Zeno Transplantasyon (hayvandan insana organ nakli) çalışmalarının detaylarını anlattı. Doc. Dr. Başkıran, çalışmanın nihai sonuca ulaşmasıyla beraber,

Karaciğer nakline ihtiyaç duyan tüm insanlar buraya gelecek. Karaciğer yenilemesi gereken tüm hastalar soluğu Malatya’da alacak

dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran'ın karaciğer naklinde çığır açan bir adımdan bahsetti. Doc. Dr. Başkıran’ın en büyük hedefi ‘hayvandan insana’ karaciğer nakli.

Karaciğer naklinde Avrupa'nın zirvesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran, gazetemize ‘hayvandan insana’ karaciğer naklinin detaylarını anlattı.

Gen değişimiyle hayvandan insana organ naklini Zeno Transplantasyon olarak adlandıran Doç Dr. Adil Başkıran, bu çalışmanın aynı zamanda en büyük hedefleri olduğunu kaydetti. Doc. Dr. Başkıran, hayvanların bazı organlarının insanlarla uyumlu olduğunu kaydederek,

Hayvanların bazı organları insanların organlarıyla eş uyuşuyor. Birkaç sıkıntı var. O sıkıntıların giderilmesi için genetik mühendislerinin gen bazında bazı değişiklikler yapmaları lazım. Bizler hayvandan insana uyumlu karaciğer üretebilir miyiz sorusunun cevabını arıyoruz. Biz var olan fişkri nasıl daha ileriye taşıyabiliriz sorusunun cevabı üzerine çalışıyoruz

dedi.



TOP, GENETİK MÜHENDİSLERİNDE



Açıklamalarının devamında genetik mühendislerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Başkıran,

Bu konuda genetik mühendisleriyle konuşacağız. Bunu sözel olarak söylemek basit ama işin arka kısmında en büyük pay genetik mühendislerinde. Genetik mühendisleri eğer bu işi yapabilirse en büyük teşekkürü onlara borçlu olacağız. Bu iş için uğraşıyoruz. İzmir’de konu hakkında istişarede bulunduğumuz genetik mühendisleri var. Bunu biz gidip kendi ülkemizdeki mühendislerle başaracağız. Henüz yüz yüze durumu istişare etme fırsatımız olmadı ama telefonla irtibat halindeyiz. Bu çalışma için ne tür laboratuvarlar gerekiyorsa burada her türlü imkânımız var. Rektörlükten de iyi destek alıyoruz. Yeter ki biz bir adım atalım. Pandemi nedeniyle çalışmalarımız kısıtlandı ama bu işi mutlak surette burada, Malatya’da yapacağız

ifadelerine yer verdi.

Hayvandan insana organ naklinin daha önce denendiğinin altını çizen Başkıran,

Daha önce hayvandan insana karaciğer nakli yapıldı ama 2-3 gün yaşadı. Şu an hayvandan alınan organın insana uyumlu hale getirilmesi için gen çalışması yapmamız lazım. Biz burada hayvandan aldığımız organın genetiğini değiştirip insana nakle uygun hale getirdiğimiz takdirde transplantasyonu yapmak işin basit kısmı

şeklinde konuştu.



HASTALAR SOLUĞU MALATYA’DA ALACAK



Biz var olan fikri yenileyerek Karaciğer Enstitüsü Müdürü Sezai Yılmaz’la beraber her sunumda dile getiriyoruz” diyerek sözlerine devam eden Do. Dr. Başkıran, “Önce bunu dile getireceğiz sonra araştırmayla beraber alt yapısını kurup geliştireceğiz. Biz burada bunu başaracağız. Zeno Transplantasyon tüm insanlığa bir hizmet olacak. Karaciğer nakline ihtiyaç duyan tüm insanlar buraya gelecek. Karaciğer yenilemesi gereken tüm hastalar soluğu Malatya’da alacaklar. Konuyu biraz daha somut hale getirerek anlatmak gerekirse nasıl ki motoru sıkıntılı olan bir aracın o parçası yenileniyorsa karaciğerde yenilenebilecek

açıklamalarına yer verdi.



HAYVAN ÇİFTLİĞİ KURULACAK



Sözlerine nakilde kullanılacak hayvanlar hakkında da bilgi veren Başkıran,

Biz burada hayvan çiftliği kuracağız. Üniversitemize yakın bir yerde hayvanların yaşamına uygun bir yerde çiftlik oluşturacağız. Gelen hastalara uygun olan nitelikteki hayvandan organ alım yapacağız. Nasıl ki hayvanların etinden sütünden faydalanıyorsak, insan sağlığı için organ nakli kısmında da faydalanacağız. Zeno transplantasyon bizim en büyük hedefimiz

dedi.

Doc. Dr. Başkıran açıklamalarını,

2002 yılından bu yana burada nakil yapıyoruz. Ama bununla sınırlı kalmak istemiyoruz. Transplantasyon 1963 yılında yapıldığında kimse naklin olabileceğine inanmıyordu. Bu transplantasyon ilk olarak bir çocuğa annesinden karaciğer alınarak yapıldı. Bu nakil giderek ilerledi ve şu anda hayvandan insana yapılma çalışmalarına kadar geldi. Korona çıkmadan önce çalışmalarımıza 5 yıl içinde başlama hedefimiz vardı. Korona 3 ayda biter diyorduk ama bir buçuk sene oldu hala devam ediyor. Pandemiye rağmen de olsa biz bunu mutlak surette yapacağız.