Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre kaza, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Aralarında işçileri taşıyan servislerinde olduğu 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle viyadükte ulaşım bir süre aksadı. Trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yaralılarının bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.