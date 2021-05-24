24 May 2021 - 09:27
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!
Malatya’da meydana gelen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi. Kazada, 21 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Aralarında işçileri taşıyan servislerinde olduğu 9 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle viyadükte ulaşım bir süre aksadı. Trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yaralılarının bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
24 May 2021 - 09:27 Malatya- Gündem
Muhabir Şafak Şahin
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.