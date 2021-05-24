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- 24 May 2021 - 09:27

Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!

Malatya’da meydana gelen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi. Kazada, 21 kişi hafif şekilde yaralandı.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre kaza, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Aralarında işçileri taşıyan servislerinde olduğu 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle viyadükte ulaşım bir süre aksadı. Trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yaralılarının bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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24 May 2021 - 09:27 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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