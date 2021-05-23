5 bin metrekare alanı kapsayan yüzme havuzunda zemin katta tam olimpik yüzme havuzu, çırpınma havuzu, protokol odaları, basın toplantı ve dinlenme odaları, antrenör, cankurtaran, il temsilcisi, sporcu giyinme odaları, ses odası, kayıt odası, jüri odaları alanları bulunuyor. Havuzun alt katında antrenör odaları, il temsilcisi odaları, sauna, fin hamamı, giyinme odaları, 4 adet cep salon, tartan pist, dart antrenman salonu yer alıyor. Tesisin içerisinde yüzme branşının yanı sıra sutopu, modern pentatlon, atletizm, okçuluk, tekvando, satranç, eskrim, dart ve fitness branşları da faaliyet verecek.

“GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada,

Malatya’mızın tam olimpik yüzme havuzunun tanıtım programı için bir arada bulunuyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan tam teşekküllü yüzme havuzumuzu Malatyalı gençlerimize yeni nesiller adına hayırlı olmasını diliyorum. Havuzun yapılma süreci hakikaten sıkıntılı geçmişti. Ama bunu toparlamak ve tamamlayarak faaliyete geçirmek, özellikle Malatya’da yüzme sporuna daha değer katacak tam olimpik yüzme havuzu olması açısından da tüm bölgeye hitap edebilecek. Şuan da havuzumuz her şeyiyle muntazam şekilde milli sporcularımıza da hizmet vermektedir. Pandemi süreci bittikten sonra inşallah hem ulusal hem de uluslara arası faaliyetlere hitap edebilecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz

ifadelerini kullandı.

‘YÜZME BİLMEYEN KALMASIN’

Yapım aşamasında yaşanan firma değişikliklerine de değinen Kayhan, Malatyalı Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ın havuzun tamamlanmasında yoğun gayret gösterdiğini söyledi. Kayhan

Teknik olarak 10 kulvarlı, tam olimpik yüzme havuzunun tüm standartlarını yanında taşıyan bin kişilik tribünüyle Malatya’ya hitap edebilecek. Yüzme branşında tüm faaliyetleri yapabileceğimiz bir havuz standardına kavuşmuş olduk. Yapım aşamasında iki üç firmanın el değiştirmesi, özellikle bakan yardımcısı Malatya’nın hemşerisi olan İsa Selim Baydaş’a çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere çok destekleri oldu. Sadece bu tesis değil, şuan da yapımı hızla devam eden onlarca tesis daha var. Bu konularda da inşallah tek tek tesislerimizin tanıtımını yapacağız. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle binlerce çocuğumuza milli eğitimle birlikte yüzmeyi öğreteceğiz. Hem çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz hem de tam olimpik yüzme havuzumuzda tüm faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Havuzumuz Malatya’mıza hayırlı olsun

diye konuştu.