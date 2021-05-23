İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin giriş kapısı ve camları, eli sopalı bir kişi tarafından kırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Dörtyol Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokakta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Saat 03.10 sıralarında meydana gelen olayda İYİ Parti İl Başkanlığı’nın da yer aldığı iş merkezinin giriş kapısı ile camları eli sopalı bir kişi tarafından kırıldı.

Saldırıda bulunan şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, çevrede sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Emniyet ekipleri, vatandaşların verdiği eşkal üzerine bölgedeki tüm cadde ve sokaklarda şüpheli aradı. Şüpheli, Malatya adliyesinin önünde, adliye polisinin fark etmesi üzerine kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli V.Ş., emniyetteki ilk ifadesinde iş merkezine ait giriş kapıyı camlarını kırdığını itiraf etti. Şüphelinin yürürken elinde bulunan sopanın kırılan bir parçası da iş merkezinin önünde bulundu.

Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Bu arada İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, “Malatya'da V.Ş.'nin, yaptığı İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı binası saldırısının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde sopa ile gelen V.Ş.'nin camları kırdıktan sonra kamerayı fark edip kırması da görüntülere yansıdı. Bölgede inceleme yapan ekipler, 43 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli VŞ.'yi sopayla birlikte Malatya Adliye Sarayı önünde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen V.Ş.'nin, saldırıyı İYİ Parti'ye yönelik olduğunu belirttiği ve sorgusunun devam ettiği belirtildi” ifadelerine yer verildi.