MALATYALI DOKTORUN BULUŞU

Birçok ülkede kullanılıyor

Evde 15 saniyede korona testi

Bu test sadece Türkiye’de değil Hollanda, Çekya, İtalya, Libya, İran, İsveç gibi ülkelerde de bakanlık onayından geçerek kullanılıyor. Konu hakkında Uzman Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş,

Çok hızlı, pratik, 15 saniyede sonuç alabiliyorsunuz ve gerçekten covid olanları tespit ediyorsunuz

ifadelerini kullandı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, idrardan koronavirüsü tespit edebilen ve 15 saniyede sonuç veren bir kit geliştirdi. Kurtulmuş, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alan ürün ile ilgili

Çok hızlı, pratik, 15 saniyede sonuç alabiliyorsunuz ve gerçekten kovid olanları tespit ediyorsunuz. Kovid semptomu olup ateşi, boğaz ağrısı, öksürüğü var ama normal grip olmuş bunu da biz ayırt edebiliyoruz. Bu testin güzel tarafı yüzde 96’lık kısmı kovidi, yüzde 4’lük kısım ise böbreğinizde haberiniz olmayan protein kaçağını gösteriyor

dedi.

Malatyalı doktor Mehmet Serhan Kurtulmuş, SARS-Cov-2 virüsüne özel aminoasit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde idrarda tespit edilebildiği kit geliştirdi.

2020 yılının Mart ayıda başlayan test çalışması, önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden, daha sonra İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan onay aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alan test ürün haline geldi.

“İDRARDA BUNUN ÇIKMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNDÜM”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, test çalışmalarına Mart ayında başladığını ifade ederek,

O dönemde hastanede kovid nöbetlerine kalmaya başladım. O sıra çok hasta gelmeye başladı. Şunu gördüm; PCR testi yapılıyor ama testler pozitif çıkıyor, bakıyorsun hastanın bir şeyi yok, negatif çıkıyor ama bakıyorsun hasta yoğun bakımlık. Bunun üzerine PCR’ı araştırdım. PCR aslında yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) için yapılmış bir test değil. 25-30 yıldır kullanılan bir test ama bu virüs için yapılmamış, gittikçe bu literatürlere de girdi, başarı oranının yüzde 40-48 olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Antikor testleri ise hastalığın 12-14.günleri pik yapıyor ama onda da çapraz reaksiyon çok yani başka hastalıklarda da pozitif çıkabiliyor. Birde 12-14.gün zaten kişi hastaysa onu biliyor. Hasta değilse de zaten atlatmış oluyor. İşin bir esprisi kalmıyor. Kolay, hastaneye gitmeden, makineye bağımlı olmadan, burnumuza çöp sokmadan hızlıca herkesin evinde yapabileceği bir test yöntemini bulmak için yola çıktım. SARS-CoV-2’nin kendine has protein ve aminoasit yapıları var, bu protein yapılarının büyük ve küçük tuvalette terle ve gözyaşıyla atıldığını hatta bu yüzden kanalizasyonların kontrol edildiğini literatürde okudum. İdrarda bunun çıkma ihtimalini düşündüm. Bu doğrultuda da mart ayında çalışmalara başladım. Çeşitli dünya ülkelerinden de literatürleri takip ettim. Çalıştığım hastanenin tüm imkanları bana açıldı ve testleri orada yapmaya başladım. Testlerin doğruluğunu hocalarla birlikte teyit ettikten sonra testin işe yaradığını gördüm

diye konuştu.

Testle ilgili olarak Ankara’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne başvurduğunu ifade eden Kurtulmuş, süreci şöyle anlattı:

Testin hızlı ve pratik olduğunu anlatarak, Türkiye’de kullanıp, hastayı ve sağlıklı insanı tespit edip, çok çabuk aksiyon alınabileceğini ifade ettim. Onlarda tabii bir takım testlerden geçirdiler. İdrar biriktirdiler, Gazi Üniversitesi’nden, Hacettepe’den çeşitli idrarlar geldi. Beni Ankara’ya davet ettiler ve orada da testleri yaptık. Yüzde yüze yakın bir başarıyla çıkınca, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilmek üzere bir onay yazısı verdiler. Daha sonra İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurduk, tabii onlarında belirli prosedürleri var; ürünle ilgili teknik dosya istiyorlar. Bu dosyanın içerisinde de ürünün kutusundan prospektüsüne yapılmış klinik çalışmaya kadar her şeyi istiyorlar. Bizde mevcut klinik çalışma dışında bakanlığın isteği üzerine eğitim ve araştırma hastanesinde Etik Kurul onaylı 160 hastalık ikinci bir çalışma yaptık. Bu çalışma bitiğinde oradaki hocalarla birlikte şunu gördük; bizim testin başarı oranı normal diğer testlerin en az 2,5-3 katı daha üstte. Çok hızlı, pratik, 15 saniyede sonuç alabiliyorsunuz ve gerçekten kovid olanları tespit ediyorsunuz. Kovid semptomu olup ateşi, boğaz ağrısı, öksürüğü var ama normal grip olmuş bunu da biz ayırt edebiliyoruz. Bu bizim testte negatif çıkıyor. Bunu görünce ‘uluslararası bir yayın yapalım’ dediler. Kuzey Klinikleri Dergisi’nde yayın yapıldı. Akabinde tekrar yurt dışında yayınlandı. Sonuçlar toplandı ve dosyayla birlikte İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na götürüldü, oradan onay alındı. Daha sonrada Sağlık Bakanlığı buna ruhsat verdi ve ürün haline geldi.

“FOAMİNG TESTİ”

Kurtulmuş, Kovid-19 tarama test kitine “Foaming Testi” adını verdiğini belirterek,

Burada kimyasal bir reaksiyonla köpük oluşumu söz konusu. Değerlendirme ona göre yapılıyor. Kasım ayının sonunda Ankara’da bir firma var, onunla birlikte bir üretim planlaması yapıldı. Ben tabii işin bilimsel kısmındayım, ticari kısmını benim ortak olduğum firmadaki yetkililer yürütüyor. Bu şekilde bir başlangıç yaptık

ifadelerini kullandı.

Testim üretimine geçildiğini anlatan Kurtulmuş,

Bazı yerlerden hemen talep gelmeye başladı. İnsanlar bu testi tıbbi cihaz satma yetkisine sahip firmaların internet sitelerinden temin edebilecekler. Testin yapımı çok kolay, bununla ilgili hem profesyonel videolar hazırlandı hem de ilave olarak çok güzel kullanma kılavuzu var. Orada da detaylıca anlatılıyor. Test nasıl yapılıyor, nasıl yorumlanıyor nu iş anlatılıyor. Bu iş toplam bir dakika içerisinde de bitmiş oluyor. Bu test şöyle bir işe yarayacak; ecza dolabınızda var, bir gün önce şüpheli bir yere gittiniz ya da tatile gittiniz arabanızın torpidosuna koyabilirsiniz. Şuanda kovid pandemisi sürüyor ama SARS-CoV-2 artık gitmeyecek. Yazında öksürüp, hapşırıp, ateşiniz çıktığında aklınıza mutlak bu gelecek. Hemen bununla test yaparak, test sonucuna göre hayatınıza devam edersiniz. Bu testin böyle bir avantajı var. Halk ulaşım konusunda da gittikçe bilinçlendirilecek. İsteyenler ulaşabilecek

şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, testin milli ve yerli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yerli ve milli olmasından dolayı diğer testlere göre çok hesaplı olacak. Şuanda standart bir hastanede PCR yaptırsanız en ucuz 200-250 liradan başlıyor, biz bu test için 66 TL gibi cüzi bir rakam belirledik ki insanlar kullanabilsin. Çünkü kendinizden şüpheleniyorsunuz, hastaneye gideceksiniz, bir şey yoksa dahi hastane şuanda riskli bir ortam ama gidişiniz gelişiniz, oradaki masrafınız, yapılacak kan tahlili belki 400-500 lirayı bulacak. Hâlbuki bu testle bakıp, teşhisinizi kendiniz koyarak buradan ilerleyebilirsiniz.

Testte yurt dışından yoğun bir talep olduğunu kaydeden Kurtulmuş,

Sürekli arıyorlar. Bu ürünü yurt dışından isteyenler oldu, davet aldım ama gitmedim. Amerika’dan, Almanya’dan ve Hollanda’dan yazılı, resmi çok ciddi teklifler geldi. Gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Amerika, Meksika ve Peru’nun distribütörlüğünü alan bir firma ila konuştuk. Almanya, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Belçika’ya kovid ürünleri satan bir firma ile görüştük

kelimelerine yer verdi.

Kurtulmuş, testin yüzde 96’lık kısmının kovidi, yüzde 4’lük kısmımın da böbrekte protein kaçağı varsa bunu testi yapan kişiye haber verdiklerini belirterek,

Haberiniz olmadan küçük çaplı bir check uptan geçmiş oluyorsunuz. Bu testi kullanma kılavuzunu iyi okuyup, düzgün yapmak lazım çünkü düzgün yapıldığında sonuçları yüzde 90’ların üzerinde. Zaten kimyasal bir reaksiyon olduğu için hatıra binaen bir iş yok. Test sonucu neyse o

ifadelerini kullandı.