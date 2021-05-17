CHP’li grubun gündeme getirdiği Almanya’ya ilticayla sonuçlanan gezisi hakkında söz alan Ak Parti Meclis Grup Başkan Vekili Ramazan Yakıcı’nın CHP’nin İnönü döneminden bu yana ülkeyi iyi yönetemediği iddiası mecliste tartışmalara neden oldu. Yakıcı konuşmasında,

İnönü dönemi, Cumhuriyet rejimi adı altında istibdat dönemi, karneyi, yoksulluğu da bir kenara bırakalım. O günkü CHP’nin demokrasi ve cumhuriyet hakkındaki icraatlerine bakalım. CHP hiçbir zaman halkçı olmamıştır. Adında halk kelimesi olmasına rağmen hiçbir zaman halka ve cumhura güvenmemiştir

ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantı, gündem maddelerine geçilmeden önce hararetli tartışmalara sahne oldu.

CHP Grubu’nun görüşlerini aktarmak üzere söz alan CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel, Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gidenlerin Türkiye'ye dönmemesi de İŞGEM ile ilgili soru önergesi verdi. Tabel, meclise şu soruları yöneltti;

Çeşitli basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan haberlere göre Şubatta 55 kişinin daha aynı yolla gittiği doğru mudur? Sayın Battalgazi belediye başkanı “bize de geldiler ve 300 bin TL teklif ettiler” dedi. Bu itiraf aslında bu işlerin para ile yapıldığının ispatıdır. Yine soruyoruz; size ne kadar teklif ettiler? Tüm bu gelişmeler olurken belediye başkanının basın danışmanı “İt ürür kervan yürür" diye bir tweet atmıştır. Bu tweetle ne kastedilmektedir? İçerdiği hakaret bir yana bir kervan vardır Almanya’ya giden ve bu devam mı edecektir. Biz net olarak bunu öyle anladık. Başkanın haberi olmadan atılan bir tweet ise bu bir yaptırım gerektirir, yok eğer başkanın haberi varsa bu olay vahim bir skandaldır.

“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR”

Gündem maddeleri görüşüldüğü esnada söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ramazan Yakıcı, CHP “psikolojisini inceledim ve çıkarımlarımı sizlerle paylaşacağım” diyerek,

Başkanım ben CHP analizi yapmak istiyorum. Elbette CHP muhalefet partisidir. Takip edeceği, eleştireceği bir durum varsa bunu eleştirebilirler bu en doğal haklarıdır. Ama bizim için başlangıçta şer gibi görünse de bu olay hayra vesile oldu. En azından 30-40 yıldır uygulanan sistem, yeniden gözden geçirildi. Diğer kısımları da başkanımız arz etti. Olay yargıya intikal etti. Ben CHP’nin bu eleştirileri yaparken girdiği bu psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Yani onlarca belediyede yaşanan bir olay var. Ama bir tek Yeşilyurt Belediyesi, muhalefet milletvekili olsa bile Malatya Milletvekili Türkiye’nin gündemine bu kadar şık olamayan bir şekilde getirilmesini doğrusu ben bunu psikolojisine bağlıyorum. CHP’nin geçmişine baktığımız zaman Atatürk dönemini bir kenara bırakıyorum. Savaş sonrası ve dünya buhranının yaşandığı bir dönem. O yüzden o döneme zerre kadar sözümüz yok. Ama İnönü dönemine baktığımız zaman gerçekten Cengiz Aytmatov’un romanında çocukluk dönemini geleceğin tohumu olarak nitelendiriyor. Bence CHP’nin ilk dönemi bebeklik, İnönü dönemine çocukluk dönemi diyelim. Bence CHP’nin bu karakteri İnönü döneminde oluşmuştur. Nedir İnönü dönemi, Cumhuriyet rejimi adı altından istibdat dönemi, karneyi, yoksulluğu da bir kenara bırakalım. O günkü CHP’nin demokrasi ve cumhuriyet hakkındaki icraatlerine bakalım. CHP hiçbir zaman halkçı olmamıştır. Adında halk kelimesi olmasına rağmen hiçbir zaman halka ve cumhura güvenmemiştir. CHP partili cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı diyor ama o önemde bırakın partili Cumhurbaşkanını partili devlete dönüştürmüş ülkeyi

ifadelerini kullandı.

“BENDE AK PARTİNİN GEÇMİŞİNİ AÇAYIM”

Bu söylemlerin ardından Yeşilyurt Belediye Meclisinde hareketli dakikalar yaşandı. CHP Grup Üyeleri, Ramazan Yakıcı’nın söylediklerine karşılık olarak,

Bu söylemlerle nereye varmayı hedefliyorsunuz. Siz önce yaptığınız işlere ve attığınız imzalara bir bakın, siz insan kaçakçılığı yaptınız. Biz muhalefet olarak size söyledik. İşinize gelince hukuka bırakıyorsunuz. Biz bu olayı sizin gibi kapatıp, gizleyelim mi? Siyaset yapacaksanız, bende AK Partinin geçmişini açayım. Kimse burada benim partimi eleştiremez. Biz burada belediyenin yaptıklarını eleştiriyoruz. Partileri değil, AK Parti diyor muyum, ben

sözlerini sarf ettiler.

Ramazan Yakıcı ise, “Ben eleştirme şeklinizi eleştiriyorum” dedi.

“DEDİKLERİNİZİN KONUYLA ALAKASI YOK”

CHP’ li Günnur Tabel, partisine yöneltilen eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi. Tabel,

Oraya CHP diye çıkmış konuşuyorsun. Benim partimi neden eleştiriyorsun. Eleştirme hakkın yoktur. Sizin yanlışlarınızı söylediğimiz an, size dokunuyor. Bu başka hiçbir şey değil. Sen benim partimiz geçmişiyle ne uğraşıyorsun. Bu dediklerinizin konuyla alakası yok. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Belediyenin yaptıklarını eleştiriyoruz

diye konuştu.

Ramazan Yakıcı, sözlerine şu cümlelerle devam etti.

“Parti müfettişlerinin raporlarını okuyorum. Kocaeli delegesi 7. Kurultayda söz alıyor, CHP’nin hiçbir zaman kitle partisine kavuşmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor:

‘CHP diye bir zümre vardı. Fakat hiçbir şeye karışmazdı. Atatürk ve İnönü ne dilerse o olurdu. Esasen CHP isteseydi de işlere karışamazdı. Çünkü ismi var cismi yoktu.’

CHP Meclis Üyesi Tayfun Yücel, Yakıcı’nın konuşmalarına ithafen

Başkanım o yorumları yapanlar hayatta olsaydı, bir şey söylerdik ama biz burada siyaset yapmıyoruz sadece 43 kişinin nasıl gittiğini tartışıyoruz

şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, CHP’li üyelerin konuşmalarına cevaben, “Bu belediyenin gündemiyse Genel Başkan yardımcısının ne işi vardı da Türkiye bu olayı gündemine taşıdı. Kendi memleketi değil mi?” dedi.

“İNÖNÜ MALATYALI DEĞİL Mİ?”

CHP Meclis Üyesi Tayfun Çakır, Yakıcı’nın söylemlerine şu şekilde cevap verdi:

İsmet İnönü Malatyalı değil mi sabahtan beri İnönü’ye atıyorsun. Mesele Malatya değil mesela memleket meselesi, burada belediyenin bir çalışmasını konuşacaksak konuşalım, gerisini siyaset yapsın.

İŞGEM

Gündemi meşgul eden bir diğer konu ise İŞGEM’e yapılan yeni atamalardı. Yapılan atama ile ilgili Çınar’a sorular yönelten Tabel,

1) “İŞGEM'in müdürünü görevden alma sebebinizi açıklar mısınız?

2) Serkan Çınar’ın İŞGEM'deki görevi nedir?

3) İŞGEM'in arsa ihalelerinden almış olduğu yerler hangileridir, nasıl değerlendirilmiştir, detaylarıyla açıklayabilir misiniz?”

4) İŞGEM’in müdürünü görevden aldınız mı?” sorularını sordu.

Mehmet çınar, “Evet aldık” dedi.

Tabel, “Onu neden görevden aldınız? Bir usulsüzlük mü yaptı? Başarı mı kazandı?” diye devam etti.

Çınar, “Belediye içerisinde değişiklik yapıyoruz. Başarılı güzel ve verimli çalışmalar yaptı” kelimelerine yerdi.

Günnur Tabel, “Şimdi nereye aldınız?”

Tabel’in sorduğu soruları yanıtlayan Çınar, “Yeşilyurt Belediyespor kulübümüz son dönemde başarılı bir grafik sergiledi. Çokta güzel bir şekilde bir şekilde ilçemizi temsil etti. Onunla ilgili iş ve işleyiş bakımından kulüp başkanlığı görevini de verdiğimiz için haliyle şirkette ki işlerin aksamaması için böyle bir rotasyon düşündük. Biz her bir arkadaşımızdan da memnunuz, herhangi bir sıkıntımız da yok” dedi.

İŞGEM’de görev yapan Serkan Çınar’ın, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın birinci dereceden akraba olmasını eleştiren Günnur Tabel, “Serkan Çınar, sizin yeğeniniz, orada ne sıfatla oturuyor da her şeye karışıyor. Bir daha sormuştum. Öyle biri yok dediniz. Ama size duyumlarımı söyleyeyim İŞGEM’de olan bütün ihalelere karar veren o, firmaların nereden malzeme alması gerektiğini söyleyen o, Serkan Çınar’ı tanımam bilmem. Ama İŞGEM’in her şeyini yapan Serkan Çınar” sözlerini kaydetti.

Mehmet Çınar, bu eleştiriye karşılık, “İŞGEM’DE Muzaffer Beyde Serkan Beyde çalışmıyor” cevabını verdi.

“İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR” TWEETİ GÜNDEME TAŞINDI

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı tartışmalara sahne oldu. CHP Grubu’nun görüşlerini aktarmak üzere söz alan CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel,

Çeşitli basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan haberlere göre Şubatta 55 kişinin daha aynı yolla gittiği doğru mudur? Sayın Battalgazi Belediye Başkanı “bize de geldiler ve 300 bin TL teklif ettiler” dedi. Bu itiraf aslında bu işlerin para ile yapıldığının ispatıdır. Yine soruyoruz; size ne kadar teklif ettiler? Tüm bu gelişmeler olurken belediye başkanının basın danışmanı “İt ürür kervan yürür” diye bir tweet atmıştır. Bu tweetle ne kastedilmektedir? İçerdiği hakaret bir yana bir kervan vardır Almanya’ya giden ve bu devam mı edecektir. Biz net olarak bunu öyle anladık. Başkanın haberi olmadan atılan bir tweet ise bu bir yaptırım gerektirir, yok eğer başkanın haberi varsa bu olay vahim bir skandaldır

dedi.

“TOPLUM KARŞISINA AÇIK VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ÇIKIYORUZ”

Mehmet Çınar,

Bu konuyla ilgili soruşturma gizli yürütüldüğü için olay yargıya ve savcılığa intikal ettiği için haliyle detaylı bilgilendirme yapamadık. Olay şuan hem İç İşleri Bakanlığımız hem belediyemiz hem de savcılığın soruşturmasında olduğu için geçen ay sizin gündeme getirdiğiniz aslında içinde bulunduğunuz belediyeyi itibarsızlaştırdınız, bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum. Bizim haricimizde yaklaşık 29 il, 60 kurumda olmasına rağmen Yeşilyurt'un adının özellikle sizin genel başkan yardımcınız tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir soru işareti. Olay yargıya intikal ettiği için kimin bir kusuru, eksiği, beklentisi, çıkarı varsa gereken yapılacaktır. Sizde biliyorsunuz her şey canlı olarak yayınlanıyor, toplum karşısına açık ve şeffaf bir şekilde çıkıyoruz. Belediye olarak her şeyimiz net ve kanunlara tabii

açıklamalarında bulundu.

CHP Meclis Üyesi Tayfun Çakır, “Bizde, protokolü, giden insanları soruyoruz. Başkanım Yeşilyurt Radyo'ya ilişkin bilginiz nedir?”

Başkan Çınar,

Arkadaşlar, Yeşilyurt'ta Radyo Yeşilyurt isminde bir radyo kuruldu. Bizde destek veriyoruz. Sadece Yeşilyurt'u tanıttığı için bizde destek veriyoruz. Radyo Yeşilyurt, belediyemiz ukdesinde olmayan, isim hakkı belediyemiz tarafından alınan bir radyo değil

dedi.