15 May 2021 - 19:14
Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Malatya’da, kümesin içerisine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.
Hanımınçiftliği Mahallesi Merkez Sokakta bulunan bir evin kümesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı.
Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine sokağa gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı özel bir aparatla kümesten çıkardı.
Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.
# Hanımın Çiftliği, yılan, kümes, doğa
15 May 2021 - 19:14 Malatya- Yaşam
Muhabir Ferdi Durdu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.