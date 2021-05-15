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- 15 May 2021 - 19:14

Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Malatya’da, kümesin içerisine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

FERDİ DURDU
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Hanımınçiftliği Mahallesi Merkez Sokakta bulunan bir evin kümesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı.

Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine sokağa gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı özel bir aparatla kümesten çıkardı.

Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.
# Hanımın Çiftliği, yılan, kümes, doğa

15 May 2021 - 19:14 Malatya- Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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