Busabah Malatya Busabah Malatya
- 12 May 2021 - 17:09

Merkezde bayram yoğunluğu

Türkiye genelinde koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 29 Nisan’dan buyana tam kapanma yaşanırken, vatandaşları Ramazan Bayramı heyecanı sardı. Bayramda evlerine tatlı ve şeker almak isteyen vatandaşlar, hem tatlı esnafının önünde hem de marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri

Malatya’da, Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılar başta olmak üzere market, kasap, manav ve şeker dükkânlarında yoğunluk meydana geldi. Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tatlıcı, manav, şekerci ve marketlere akın ederken, merkezde yoğunluk olduğu görüldü.

Marketlerde kurulan şeker ve çikolata reyonları büyük ilgi görürken, tatlıcıların önünde kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nı koronavirüsün gölgesinde geçireceklerini ifade ederek, bir an önce eski ve sağlıklı günlere dönmeyi diledi.

İsrail’in Mescidi Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik haksız müdahalesine de tepki gösteren vatandaşlar, İslam Alemi ve Müslümanlar olarak Ramazan Bayramı’nı buruk geçireceklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın İslam Alemi ve Müslümanlara mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde de bulundular.
# bayram, Kısıtlama, virüs, kalabalık, haberler, haber

12 May 2021 - 17:09 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR! mask
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL