Merkezde bayram yoğunluğu

Malatya’da, Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılar başta olmak üzere market, kasap, manav ve şeker dükkânlarında yoğunluk meydana geldi. Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tatlıcı, manav, şekerci ve marketlere akın ederken, merkezde yoğunluk olduğu görüldü.

Marketlerde kurulan şeker ve çikolata reyonları büyük ilgi görürken, tatlıcıların önünde kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nı koronavirüsün gölgesinde geçireceklerini ifade ederek, bir an önce eski ve sağlıklı günlere dönmeyi diledi.

İsrail’in Mescidi Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik haksız müdahalesine de tepki gösteren vatandaşlar, İslam Alemi ve Müslümanlar olarak Ramazan Bayramı’nı buruk geçireceklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın İslam Alemi ve Müslümanlara mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde de bulundular.