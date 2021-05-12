Merkezde bayram yoğunluğu
Türkiye genelinde koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 29 Nisan’dan buyana tam kapanma yaşanırken, vatandaşları Ramazan Bayramı heyecanı sardı. Bayramda evlerine tatlı ve şeker almak isteyen vatandaşlar, hem tatlı esnafının önünde hem de marketlerde yoğunluk oluşturdu.
Malatya’da, Ramazan Bayramı arifesinde tatlıcılar başta olmak üzere market, kasap, manav ve şeker dükkânlarında yoğunluk meydana geldi. Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tatlıcı, manav, şekerci ve marketlere akın ederken, merkezde yoğunluk olduğu görüldü.
Marketlerde kurulan şeker ve çikolata reyonları büyük ilgi görürken, tatlıcıların önünde kuyruklar oluştu.
Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nı koronavirüsün gölgesinde geçireceklerini ifade ederek, bir an önce eski ve sağlıklı günlere dönmeyi diledi.
İsrail’in Mescidi Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik haksız müdahalesine de tepki gösteren vatandaşlar, İslam Alemi ve Müslümanlar olarak Ramazan Bayramı’nı buruk geçireceklerini ifade ettiler.
Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın İslam Alemi ve Müslümanlara mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde de bulundular.
12 May 2021 - 17:09 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.