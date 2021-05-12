12 May 2021 - 11:28
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayram Mesajı videosu yayınladı. Salgın sonrası sürece değinen Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayram mesajı videosu yayınladı. Salgın sonrası sürece değinen Erdoğan şu cümleleri söyledi,
Güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonra ki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak bizde etkilendik.
Milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık ramazan ayını da sınırlamanın gölgesinde geçirdik.
İnşallah salgını kontrol altına almış olarak Bayram sonrasında normalleşme adımlarını atıyoruz
Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken tüm yol ve yöntemleri kullanacağız bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz.
Destek paketleri ile halkımıza elimizi uzatıyoruz buna rağmen geliri düşen işi bozulan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz inşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede biz gidereceğiz.
Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel ekonomi ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.
Yaptığımız fedakârlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerimize ulaştıracağız.
Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayrama sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum.
dedi.
12 May 2021 - 11:28 Malatya- Gündem
Muhabir Beyza Nur Gül
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.