Seyir halindeki otomobil yandı!

Edinilen bilgiye göre olay, Darende İlçesi Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gökduman idaresindeki 06 GME 74 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan otomobil otomobil kullanılmaz hale geldi.

(İHA)