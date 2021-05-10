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- 10 May 2021 - 13:05

4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde dev gövdesiyle dikkat çeken 4 asırlık anıt çınar ağacı zamana meydan okuyor. Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi meydanında bulunan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki, 5 metre gövde genişliğinde koruma altındaki 4 asırlık çınar ağacı, yıllara meydan okuyor.

 Mahallenin simgesi halinde olan çınarın dev gövdesini 4 insan çevreleyemiyor. Altından su geçen ve eğimli olarak büyüyen çınar ağacı, beton kaideyle desteklenmiş vaziyette ayakta duruyor.
Dilek Mahallesi'nde yaşayan Seydi Sürücü, 4 asırlık çınar ağacının sapa sağlam ayakta durduğunu belirterek,

Çınar ağacı söylentilere göre yaklaşık 400 yıldır burada. Geçmişte altından su kaynıyordu. 4 kişi ağacı kucakladık ama çevreleyemedik. Gövdesi çok geniş. Çınarda çürüme gibi bir durum yok. Sapa sağlam

dedi.

"4 kişi bir araya geldik çevreleyemedik"
Dilek Mahallesi'nde yaşayan Ali Şahin, çınarın gövdesini 4 kişi çevreleyemediklerini belirterek,

Çınar ağacı çok büyük. 4 kişi bir araya geldik çevreleyemedik. Devletimiz tarafından koruma altına alınmıştır. Altında insanlar malını satıyor, gölgesinde oturuyor. Daha ne olacak

diye konuştu.(İHA)
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10 May 2021 - 13:05 Malatya- Yaşam

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