4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde dev gövdesiyle dikkat çeken 4 asırlık anıt çınar ağacı zamana meydan okuyor. Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi meydanında bulunan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki, 5 metre gövde genişliğinde koruma altındaki 4 asırlık çınar ağacı, yıllara meydan okuyor.
Mahallenin simgesi halinde olan çınarın dev gövdesini 4 insan çevreleyemiyor. Altından su geçen ve eğimli olarak büyüyen çınar ağacı, beton kaideyle desteklenmiş vaziyette ayakta duruyor.
Dilek Mahallesi'nde yaşayan Seydi Sürücü, 4 asırlık çınar ağacının sapa sağlam ayakta durduğunu belirterek,
Çınar ağacı söylentilere göre yaklaşık 400 yıldır burada. Geçmişte altından su kaynıyordu. 4 kişi ağacı kucakladık ama çevreleyemedik. Gövdesi çok geniş. Çınarda çürüme gibi bir durum yok. Sapa sağlam
dedi.
"4 kişi bir araya geldik çevreleyemedik"
Dilek Mahallesi'nde yaşayan Ali Şahin, çınarın gövdesini 4 kişi çevreleyemediklerini belirterek,
Çınar ağacı çok büyük. 4 kişi bir araya geldik çevreleyemedik. Devletimiz tarafından koruma altına alınmıştır. Altında insanlar malını satıyor, gölgesinde oturuyor. Daha ne olacak
diye konuştu.(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.