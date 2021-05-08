“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Malatyalı 32 yaşındaki yazar Tuğba Tülin Durdu, ‘Sevmek Cesurların İşidir’ adını verdiği kitabının yayınlanmasının mutluluğunu yaşıyor. Durdu, “Ben insan odaklıyım. Ama burada mağdur olan kadın olduğu için kalemimi kadından yana tutuyorum. Aslında kadın ne kadar değerli olduğunu fark ederse, şiddet sonuca gelmeden durdurulabilir. Bir kadın şuanda kendi kıymetini fark edecek. Kendi değerinin farkında olacak, bende bunu fark ettirmek istiyorum” diyor.
İnönü Üniversitesi’nde Moda Tasarımı bölümünün bitiren Durdu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İş hayatına atılan Durdu, aynı zamanda Sosyoloji okuyor. Haftalık bir yerel gazetede köşe yazarlığı da yapan Tuğba Tülin Durdu, ‘Sevmek Cesurların İşidir’ kitabını yazdı. On parmağında on marifet olan Tuğba Tülin Durdu, müzikle de ilgilenirken, Malatya’da bir koroda yer alıyor.
Edebiyata ilgisinin küçük yaşlardan başladığını ifade eden Durdu,
Yazmayı, duygularımı kağıda dökmeyi çok seviyordum. Çocukluğumdan beri hep günlük tutardım. Üniversitede eğitim gördüğüm dönemde arkadaşlarım için şiir yazıyordum. Benden isimlerine uygun akrostiş şiirler isterlerdi. Sonrasında duygularımı ifade etmek için daha çok kaleme ve kağıda sığındığımı keşfettim. Yazmak benim için çok faklı bir şey, kendimi bulduğum bir dünya oldu. O yüzden ileride bir kitap çıkarırım düşüncesiyle yazmadım. Hep duygularımı ifade ettim ama günün birinde ‘Neden bir kitap olmasın?’ diye sordum. İnsan bir şeyler yaşayıp, tecrübe de edinince kitap yazmak hiçte fena bir fikir gelmedi. ‘Kaleminiz çok güzel, neden kitap yazmıyorsunuz?’ diye de çokça talep alıyordum. Pandemi sürecini evde avantaja çevirdim. Bir kadın olarak kırgınlıklarımdan bahsettim, birçok kadının kadınlığından bahsettim, sonucunda da bu kitap ortaya çıktı
dedi.
Durdu, kadına şiddetin toplumun kanayan yarası olduğunu ifade ederek, “Ben sonuç olduktan sonra bir şiddeti kınamak için yazmak istemiyorum. İster istemez köşe yazılarımda yazmak zorunda kalıyorum çünkü hepimizin ruhunda bu olaylar iz bırakıyor. Hepimizi üzüyor, derinden sarsıyor. Vicdanen ve kalben çok üzüldüğüm için yazmadan geçemiyorum. Ama onlar o duruma gelmeden bir şeyleri fark etsinler, kadınlar kendilerini eğitsinler. Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” Gerçekten kadın kendinin farkında olursa şiddete de bir nebze ‘dur’ diyebilir. Verdiği tavizlerin farkında olursa, nerede yanlış yaptığını hissederse, bence şiddete de bir nebze ‘dur’ diyebilir. Sonuca gelmeden süreçte iyileşebiliriz” diye konuştu.
08 May 2021 - 16:58 Malatya- Kültür & Sanat
Muhabir Ferdi Durdu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.