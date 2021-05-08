“Kalemimi kadından yana tutuyorum”

İnönü Üniversitesi’nde Moda Tasarımı bölümünün bitiren Durdu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İş hayatına atılan Durdu, aynı zamanda Sosyoloji okuyor. Haftalık bir yerel gazetede köşe yazarlığı da yapan Tuğba Tülin Durdu, ‘Sevmek Cesurların İşidir’ kitabını yazdı. On parmağında on marifet olan Tuğba Tülin Durdu, müzikle de ilgilenirken, Malatya’da bir koroda yer alıyor.

Edebiyata ilgisinin küçük yaşlardan başladığını ifade eden Durdu,

Yazmayı, duygularımı kağıda dökmeyi çok seviyordum. Çocukluğumdan beri hep günlük tutardım. Üniversitede eğitim gördüğüm dönemde arkadaşlarım için şiir yazıyordum. Benden isimlerine uygun akrostiş şiirler isterlerdi. Sonrasında duygularımı ifade etmek için daha çok kaleme ve kağıda sığındığımı keşfettim. Yazmak benim için çok faklı bir şey, kendimi bulduğum bir dünya oldu. O yüzden ileride bir kitap çıkarırım düşüncesiyle yazmadım. Hep duygularımı ifade ettim ama günün birinde ‘Neden bir kitap olmasın?’ diye sordum. İnsan bir şeyler yaşayıp, tecrübe de edinince kitap yazmak hiçte fena bir fikir gelmedi. ‘Kaleminiz çok güzel, neden kitap yazmıyorsunuz?’ diye de çokça talep alıyordum. Pandemi sürecini evde avantaja çevirdim. Bir kadın olarak kırgınlıklarımdan bahsettim, birçok kadının kadınlığından bahsettim, sonucunda da bu kitap ortaya çıktı

dedi.

Durdu, kadına şiddetin toplumun kanayan yarası olduğunu ifade ederek, “Ben sonuç olduktan sonra bir şiddeti kınamak için yazmak istemiyorum. İster istemez köşe yazılarımda yazmak zorunda kalıyorum çünkü hepimizin ruhunda bu olaylar iz bırakıyor. Hepimizi üzüyor, derinden sarsıyor. Vicdanen ve kalben çok üzüldüğüm için yazmadan geçemiyorum. Ama onlar o duruma gelmeden bir şeyleri fark etsinler, kadınlar kendilerini eğitsinler. Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” Gerçekten kadın kendinin farkında olursa şiddete de bir nebze ‘dur’ diyebilir. Verdiği tavizlerin farkında olursa, nerede yanlış yaptığını hissederse, bence şiddete de bir nebze ‘dur’ diyebilir. Sonuca gelmeden süreçte iyileşebiliriz” diye konuştu.