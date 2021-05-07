Anasayfa/

Video Galeri /

/ 07 May 2021 - 13:03

Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur

Oldukça sert açıklamalarda bulunan Kiraz, tecavüz iddialarıyla gündeme düşen Kale İlçe Başkanı için ‘o kişi’ ifadesini kullanarak “Partimizle olan tüm ilişiği kesilmiştir” dedi. Başkan, tecavüz , taciz kimden gelirse gelsin, buna karşı çıkmayan ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur” dedi.