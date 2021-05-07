Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur
Oldukça sert açıklamalarda bulunan Kiraz, tecavüz iddialarıyla gündeme düşen Kale İlçe Başkanı için ‘o kişi’ ifadesini kullanarak “Partimizle olan tüm ilişiği kesilmiştir” dedi. Başkan, tecavüz , taciz kimden gelirse gelsin, buna karşı çıkmayan ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur” dedi.
CHP İl Başkanı Enver Kiraz il binasında yaptığı basın açıklamasında tecavüz iddialarını değerlendirdi. Konuyu ilk defa basından dün öğrendiğini söyleyen Kiraz, sert açıklamalarda bulundu. Durumu genel merkezle görüştüğünü söyleyen Başkan Kiraz,
tecavüz, taciz kimden gelirse gelsin; bunu karşı çıkmayan, buna en sert tepkiyi vermeyen ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur. Bu konu üzerinden Milletvekilimiz Veli Ağbaba’ya yönelik linç girişimine veya partimize yönelik, herhangi bir bireyine yönelik bir saldırıda aynı şekilde ahlaksızlıktır, şerefsizliktir. Böyle bir konu karşısında kim sessiz kalırsa ahlaksızdır, namussuzdur, şerefsizdir. Sessiz kaldığımızı iddia edenler de namussuzdur, şerefsizdir. Tecavüzcünün, tacizcinin, ahlaksızın partisi olmaz. Bunun savunulacak hiçbir tarafı olmaz, olamaz. CHP böyle bir konuya asla taviz vermez. Böyle bir durum ortaya çıktığında anında beklemeden gerekli işlem yapılır. Dün de olay ortaya çıkar çıkmaz gereğini yaptık
dedi.
Açıklamalarının devamında Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın açıklamalarını da değerlendiren Başkan Kiraz,
AKP’li trol başkan” ifadelerine yer verdi. Yeşilyurt Belediyesi’ndeki iddiaları gündeme alan Kiraz, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca için, “Madem birkaç gündür, konudan haberdarsınız, neden bir hukukçu olarak suç duyurusunda bulunmadınız? Trol başkanı şiddetle kınıyorum, Yolsuzluk ve haksızlıklarla ilgili tek bir kelime açıklama yapmayan trol il başkanı şimdi konuşuyor. Biz bu olayı daha dün öğrendik. Günlerdir başkan konuyu biliyormuş. Olayın gereği artık yargıda
diyerek sözlerine şu şekilde devam etti
Bu çirkin olaydan bile siyasi rant elde etmek isteyen, milletvekilimizi, partimizi suçlamaya çalışan trol il başkanını şiddetle kınıyorum. Bu trol il başkanı Yeşilyurt Belediyesi’nde gri pasaportla adam kaçırma olayında, belediye başkan yardımcısı vali yardımcısı, müdürler görevden alınmış, bugüne kadar tek bir kelime etmemiş. Bir ayı aşkın süredir tek bir kelime etmedi. AKP gençlik kollarında yaşanılan ağza alamayacağım çirkinliklerle ilgili de tek kelime etmemiş. Belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili tek kelime etmemiş. Hepimiz Malatya’da yaşıyoruz, aramızda çocukları olan var. Her kim suç işlemişse cezasını çekmelidir. Biz de konunun takipçisi olacağız
şeklinde konuştu.
07 May 2021 - 13:03 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.