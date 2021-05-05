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- 05 May 2021 - 16:41

Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor

Malatya’da tam kapanma nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların maaş ve diğer paralarını jandarma ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak teslim ediyorlar.

FERDİ DURDU
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tam kapanma döneminde para dağıtım işini de üstlendiler. Jandarma ekipleri aynı zamanda yardım paralarını da zarflar içinde vatandaşlara götürüp teslim ediyorlar.

Tam kapanma nedeniyle paraları zarf içinde evlerine gelen vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ediyorlar.
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05 May 2021 - 16:41 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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