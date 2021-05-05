Busabah Malatya Busabah Malatya
- 05 May 2021 - 16:27

AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME

AK Parti Genel Merkezi dün duyurusunu yayınladığı videoyu bugün paylaştı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri

AK Parti Genel Merkezi dün duyurusunu yaptığı videoyu bugün sosyal medya hesaplarından yayınladı.

''Yalan Üretim Merkezi'' başlığıyla paylaşılan animasyonlu videoda, CHP'nin yalan söylemleri iddia edildi.

Video kısa süre içerisinde gündem oldu.

05 May 2021 - 16:27 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor mask
Jandarma, vatandaşların paralarını teslim ediyor
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME mask
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL