05 May 2021 - 16:27
AK PARTİ'DEN CHP'YE ANİMASYONLU GÖNDERME
AK Parti Genel Merkezi dün duyurusunu yayınladığı videoyu bugün paylaştı.
AK Parti Genel Merkezi dün duyurusunu yaptığı videoyu bugün sosyal medya hesaplarından yayınladı.
''Yalan Üretim Merkezi'' başlığıyla paylaşılan animasyonlu videoda, CHP'nin yalan söylemleri iddia edildi.
Video kısa süre içerisinde gündem oldu.
05 May 2021 - 16:27 Malatya- Gündem
Muhabir Belgizar Abiri Şimşek
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.