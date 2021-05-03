Haziran'da tamamlanıyor!
Orduzu bölgesinde yapımı devam eden 30 metrelik bağlantı yolu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Orduzu bölgesinde devam eden bağlantı yolu açma ve alt yapı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Orduzu’daki Gelincik Tepesi bölgesine daha modern ve güvenli bir ulaşım olanağı sağlamak amacıyla açılan 30 metre genişliğindeki bağlantı yolunda çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Güder, Battalgazi’yi daha güzel yarınlara hazırlamak için ilçenin her bir bölgesinde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Çalışmaların Haziran ayında biteceği müjdesini veren Başkan Güder,
Battalgazi’mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor
şeklinde konuştu.
Orduzu bölgesinde güzel bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayan Veysi Eminoğlu,
Şuanda Orduzu bölgemizde TOKİ bağlantı yolunu yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Açılan bağlantı yolunun alt yapı çalışmalarını da yapacağız. Buradaki çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve MASKİ’ye hiçbir ek ücret ödemeden bu çalışmalar yapılıyor. Allah’ın izniyle çok güzel bir çalışma olacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları sürekli takip ediyor. Birebir bizimle irtibattalar. Sorunlarımız ile ilgileniyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz
ifadelerini kullandı.(İHA)
03 May 2021 - 16:57 Malatya/ Battalgazi- Gündem
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.