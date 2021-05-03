Haziran'da tamamlanıyor!

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Orduzu bölgesinde devam eden bağlantı yolu açma ve alt yapı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Orduzu’daki Gelincik Tepesi bölgesine daha modern ve güvenli bir ulaşım olanağı sağlamak amacıyla açılan 30 metre genişliğindeki bağlantı yolunda çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Güder, Battalgazi’yi daha güzel yarınlara hazırlamak için ilçenin her bir bölgesinde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Çalışmaların Haziran ayında biteceği müjdesini veren Başkan Güder,

Battalgazi’mize hizmetin en güzelini getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor

şeklinde konuştu.

Orduzu bölgesinde güzel bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayan Veysi Eminoğlu,

Şuanda Orduzu bölgemizde TOKİ bağlantı yolunu yapıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Açılan bağlantı yolunun alt yapı çalışmalarını da yapacağız. Buradaki çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve MASKİ’ye hiçbir ek ücret ödemeden bu çalışmalar yapılıyor. Allah’ın izniyle çok güzel bir çalışma olacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları sürekli takip ediyor. Birebir bizimle irtibattalar. Sorunlarımız ile ilgileniyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz

ifadelerini kullandı.(İHA)