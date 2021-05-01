1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Malatya’da, koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar uygulanacak olan tam kapanma dolayısıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde her yıl kutlamanın yapıldığı Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı, geçen sene olduğu gibi bu yılda boş kaldı.
Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı’nda her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar uygulanacak olan tam kapanma dolayısıyla bu yıl meydanlarda kutlanamadı.
Her 1 Mayıs’ta coşkulu ve büyük bir kalabalığı ağırlayan, halayların çekildiği ve taleplerin dile getirildiği Emeksiz Meydanı’nda, bu 1 Mayıs’ta sessizlik hakimdi.
01 May 2021 - 13:09 Malatya- Gündem
Muhabir Ferdi Durdu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.