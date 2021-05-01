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- 01 May 2021 - 13:09

1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı

Malatya’da, koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar uygulanacak olan tam kapanma dolayısıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde her yıl kutlamanın yapıldığı Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı, geçen sene olduğu gibi bu yılda boş kaldı.

FERDİ DURDU
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Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı’nda her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs (kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar uygulanacak olan tam kapanma dolayısıyla bu yıl meydanlarda kutlanamadı.

Her 1 Mayıs’ta coşkulu ve büyük bir kalabalığı ağırlayan, halayların çekildiği ve taleplerin dile getirildiği Emeksiz Meydanı’nda, bu 1 Mayıs’ta sessizlik hakimdi.

# malatya, 1 mayıs, Emeksiz Meydanı

01 May 2021 - 13:09 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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