Busabah Malatya Busabah Malatya
- 01 May 2021 - 10:10

Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim

Malatya’da, tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentin en işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakimdi.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye, koronavirüs (kovid-19) pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine 29 Nisan Perşembe günü itibariyle girdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada ilk hafta sonunda kentin en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnönü ve Kışla caddesinde birkaç araç ile az sayıdaki vatandaş dikkat çekerken, emniyet görevlileri ise bazı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

VATANDAŞLAR MASKE TAKMA KURALINA UYUYOR


Malatya’nın en işlek noktaları olan İnönü, Fuzuli ve Kışla Caddeleri’nde araç ve insan yoğunluğunun az olduğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşların maske kuralına uydukları dikkatlerden kaçmazken, yanlarında kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeleri de bulundurdukları gözlendi.

Tam kapanmanı ilk hafta sonunda kentin en işlek noktaları olan Fahri Kayahan, Tecde, Kuyuönü, Paşaköşkü, Hasanbey Caddesi, Cengiz Topel, Kanalboyu, Kışla ve İnönü Caddeleri’nde az sayıda aracın olduğu görüldü.

# tam kapanma, koronavirüs, Kısıtlama, 17 günlük tam kapanma, sokak, cadde, haberler, haber, ile, malatya, kapanma, ilk, araç, muaf, vatandaş

01 May 2021 - 10:10 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
Tam Kapanmanın İlk Günü! mask
Tam Kapanmanın İlk Günü!
İLK GÜNDEN İSYAN! mask
İLK GÜNDEN İSYAN!
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin! mask
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin!
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
“Yeşilyurt’tan milli yüzücüler çıkartacağız” mask
“Yeşilyurt’tan milli yüzücüler çıkartacağız”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL