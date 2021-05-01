Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
Malatya’da, tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentin en işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakimdi.
Türkiye, koronavirüs (kovid-19) pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine 29 Nisan Perşembe günü itibariyle girdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada ilk hafta sonunda kentin en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnönü ve Kışla caddesinde birkaç araç ile az sayıdaki vatandaş dikkat çekerken, emniyet görevlileri ise bazı noktalarda denetimlerini sürdürdü.
VATANDAŞLAR MASKE TAKMA KURALINA UYUYOR
Malatya’nın en işlek noktaları olan İnönü, Fuzuli ve Kışla Caddeleri’nde araç ve insan yoğunluğunun az olduğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşların maske kuralına uydukları dikkatlerden kaçmazken, yanlarında kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeleri de bulundurdukları gözlendi.
Tam kapanmanı ilk hafta sonunda kentin en işlek noktaları olan Fahri Kayahan, Tecde, Kuyuönü, Paşaköşkü, Hasanbey Caddesi, Cengiz Topel, Kanalboyu, Kışla ve İnönü Caddeleri’nde az sayıda aracın olduğu görüldü.
01 May 2021 - 10:10 Malatya- Gündem
Muhabir Ferdi Durdu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.