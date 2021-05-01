Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim

Türkiye, koronavirüs (kovid-19) pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine 29 Nisan Perşembe günü itibariyle girdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada ilk hafta sonunda kentin en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnönü ve Kışla caddesinde birkaç araç ile az sayıdaki vatandaş dikkat çekerken, emniyet görevlileri ise bazı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

VATANDAŞLAR MASKE TAKMA KURALINA UYUYOR



Malatya’nın en işlek noktaları olan İnönü, Fuzuli ve Kışla Caddeleri’nde araç ve insan yoğunluğunun az olduğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşların maske kuralına uydukları dikkatlerden kaçmazken, yanlarında kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeleri de bulundurdukları gözlendi.

Tam kapanmanı ilk hafta sonunda kentin en işlek noktaları olan Fahri Kayahan, Tecde, Kuyuönü, Paşaköşkü, Hasanbey Caddesi, Cengiz Topel, Kanalboyu, Kışla ve İnönü Caddeleri’nde az sayıda aracın olduğu görüldü.