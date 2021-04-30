İLK GÜNDEN İSYAN!
17 günlük tam kapanma sürecinde muaf olan Malatyalılar , şehir içi toplu taşıma araçlarının yoğunluğu ve aksaklığından şikayetçi oldu.
17 günlük kapanma sürecinde muaf olan çalışanlar için Malatya Büyükşehir Belediye’si toplu taşıma araçlarını belirli saatlerde belirli hatlara sağladı. Tam kapanmanın ilk gününde ise Motaş otobüs seferlerini kısıtlı sayıda yaparak ulaşım sağlayacak olan yolcuları mağduriyete uğrattı. Sosyal medya üzerinden ise büyük tepkiler geldi. Otobüslerin ve trambüslerin saatlerine uymadığını ve araç çıkarmadığını bu sebeple yolcu yoğunluğu ile otobüslerde karmaşa yaşanarak mesafe kuralına uyulmadığı dile getirildi.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.