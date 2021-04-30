İLK GÜNDEN İSYAN!

17 günlük kapanma sürecinde muaf olan çalışanlar için Malatya Büyükşehir Belediye’si toplu taşıma araçlarını belirli saatlerde belirli hatlara sağladı. Tam kapanmanın ilk gününde ise Motaş otobüs seferlerini kısıtlı sayıda yaparak ulaşım sağlayacak olan yolcuları mağduriyete uğrattı. Sosyal medya üzerinden ise büyük tepkiler geldi. Otobüslerin ve trambüslerin saatlerine uymadığını ve araç çıkarmadığını bu sebeple yolcu yoğunluğu ile otobüslerde karmaşa yaşanarak mesafe kuralına uyulmadığı dile getirildi.

(Haber Merkezi)