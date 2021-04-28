CHP’li Ağbaba’dan yeni iddia!

CHP Malatya İl Teşkilatı’nda, İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla hizmet pasaportu düzenlenen ve yurt dışından geri dönmeyen 43 kişinin CHP’li meclis üyelerinin soru önergeleriyle çıktığını belirtti.

Ağbaba, belediyelerin ‘insan kaçırma merkezi’ olarak kullanıldığını ileri sürerek, “Dünyada birçok insan kaçırma yöntemi var. Birde AKP türü var, o da belediye eliyle VİP insan kaçırma yöntemleri. Nerede başlıyor, Malatya’da Yeşilyurt İlçesi’nde başlıyor. AK Parti’ye oy verenlere demiyorum ama siyaset yapanlara, milletvekillerine söylüyorum; utanın. Herkes sus pus, bir açıklama yapın. Bir iddiamız daha var; 2020 Şubat ayında 53 ya da 55 kişi Yeşilyurt Belediyesi’nin yapmış olduğu protokolle yurt dışına gitti mi? Yeşilyurt Belediye Başkanı’na bu soruyu soruyoruz. 2020 Şubat’ında 55 kişi daha Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla, imkânlarıyla, protokolüyle, gri pasaportla yurt dışına kaçırıldı mı? Bu sorunun cevabını bekliyoruz” dedi.

İltica eden 43 kişinin eylül ayında yurt dışına gittiklerini, 55 kişinin ise 2020 yılı şubat ayında gittiklerini iddia ederek, Ağbaba, “45 kişi gitmiş, 43 kişi gelmemiş. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. 43 tane adamı buharlaştırdılar. Maşallah çok yetenekliler. Bu 43 kişi nerede merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.