Fiyatlar düştü alım arttı!
Ramazan ayının girmesiyle yükselişe geçen sebze meyve fiyatları hafta başıyla birlikte düşmeye başladı. Düşen fiyatlar beraberinde sebze alımını da getirdi.
Mevsimin yaza doğru gitmesi özellikle, Antalya ve Mersin gibi güney illerinde yetiştirilen sebze üretiminin artmasından dolayı fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 10-20 civarında düştü.
Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, vatandaşların en fazla tükettiği sebzelerden salatalık 2,5-3 TL, domates 4 - 5,5 TL, patlıcan 5 TL, yeşil biberinde 5-6 TL'ye sebze ve meyve pazarında perakende olarak satıldığını bildirdi. Yıldız, fiyatın düşmesiyle vatandaşın alımının da arttığını kaydetti.( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.