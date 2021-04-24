Kısıtlama sürecinde hayvanların bakımı ihmal edilmiyor

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi kabul edilmiyor ama personellerin mesaileri sürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş korona virüs sürecinde hayvanların bakım ve beslenmelerinin devam ettiğini ifade ederek şu şekilde konuştu:

Hayvanat bahçemizde 10 tane hayvan bakıcımız var. 2 tane temizlik personelimiz, aynı zamanda bir veteriner hekimimiz görev yapmaktadır. Kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız ziyarete gelemiyorlar sadece hafta içi gelebiliyorlar. Fakat hafta sonları görevli personellerimizle yine hayvanların bakımına beslenmesine ve temizliklerine devam ediyoruz. Hayvanat bahçemizdeki görevlerimiz devam ediyor. Şunu da belirtmek istiyorum sokak hayvanlarıyla ilgili de geçici bakım evlerimiz buraya bağlıdır. Orada da aynı şekilde bakım evimizdeki hayvanlarımızın da bakım ve beslenmeleri görevli personellerimiz tarafından yapılıyor.

Altaş, her personelin ayrı bir görev yeri olduğunu ve hayvanların günde 2 kez beslendiğini belirtirken Veteriner hekimlerin de hayvanların genel kontrollerini yaptığını dile getirdi. Altaş koruyucu hekim uygulamasının yapıldığını ve hayvanlar hastalanmadan önlemlerin alındığını ifade etti.Hayvanat bahçesinde şuan 78 türden 1249 havyan bulunuyor.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kişilerin bazen yasaklara uymadığını da sözlerine ekleyen Altaş, ziyaretçilerin hayvanlara dokunmak için bariyerlerden atladıklarını ve bu durumun da tehlike yarattığını belirtti.