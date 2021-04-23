Yol inşaatı mezarları yuttu!

Battalgazi ilçesi Orduzu mahallesinde yer alan Taşpınar Mezarlığı’nda içler acısı bir durum var. Mezarlık her an yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Mezarlıktan aşağıda yer alan yolda genişletme yapılmasıyla yukarıda kalan mezarlar tek tek yola doğru kaydı. Vatandaşlara göre amaç; mezarlığın yok edilerek yerine konut alanı açılması.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yol genişletme çalışması esnasında tahrip olan Taşpınar Mezarlığı’nda aynı zamanda şehit kabri de var. Bu genişletme çalışması mezarlığa zarar vermeyecek şekilde yapılmazsa o şehidin mezarı başka bir yere nakledilecek ve bir nevi ailenin acısı bir kez daha tazelenecek.

‘TEK BİR MEZAR YERİNDEN OYNAMAYACAK…’ DENİLDİ!

Ramazan ayında kabir ziyaretine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yol genişletmede istinat duvarının yapılmamasından dolayı mezarlar tek tek yola kaydı. Vatandaşlar, Vali Aydın Baruş’un ‘tek bir mezar yerinden oynamayacak’ sözünün yerine getirilmediğini ve en az 20 mezarın bu şekilde tahrip olduğunu kaydetti.

VATANDAŞLAR: ARTIK USANDIK

Yetkililere sıkıntılarını dile getirmekten yorulduklarını belirten vatandaşlar, ‘artık usandık’ diyerek tepki gösterdi. Çalışmalar esnasında yola kayan mezarlardan çıkan kemiklerin, ilgili yetkililer tarafından poşetlere konularak başka yere kaldırıldığını söyleyen bölge halkı oldukça üzgün şekilde sitem etti.

Bölgede yaşayan halk, bu içler acısı duruma daha fazla kayıtsız kalmayarak tahrip olan mezarların başında sesini duyurmaya çalıştı. 20’nin üzerinde mezarın etkilenmesiyle vatandaşlar, Büyükşehrin iş makinelerinin çalışmasını durdurdu. Bölge halkı bir tek mezarın daha kaymasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, bir an önce istinat duvarının yapılmasını talep etti.

AMAÇ, MEZARLIĞI KONUT ALANINA ÇEVİRMEK Mİ?

Vatandaşlardan Cumalı Bozmaz, tepkisini,

Yolun istinat duvarıyla beraber parça parça yapılması gerekirken, bunlar yolu genişleterek devam ettiler. Müttehittin amacı TOKİ’yle birleşip buradaki mezarlığı yok etmek. Burada TOKİ, yüklenici firma, Malatya yeklileri, hatta vali bile eğer geçmişine saygısı yoksa bu mezarlığı da saygısı olmaz. Yetkililerin bir akrabasının mezarı burada olsaydı acaba durum böyle olur muydu? Bundan 20 gün önce mezarlığa zarar vermeden parça parça yol çalışmasını yapacaklarını söylediler. Bugün geldik mezarlık komple gitmiş durumda. Eğer tedbir alınmazsa yarın da şehidimizin mezarı gidecek.

cümleleriyle dile getirdi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Diğer bir vatandaş Ümit Emer ise mezarlıkların zarar görmemesi noktasında kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti. Emer,

Mülkü amir olan valimiz bu mezarlığa sahip çıkmayacaksa burada durmasın daha iyi. Bizler sahipsiziz. Taşpınar Mezarlığı diye bir şey kalamayacak

dedi.