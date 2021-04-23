Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Teşkilatı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 101’inci yılı dolayısıyla çelenk sunumunda bulunuldu. İl Başkanı Kiraz, çelenk sunumunun ardından yaptığı açıklamada,

Çelengimizi sunmak istedik. Dilekçemize önce "5 kişi ile sınırlı olmak şartıyla çelenginizi sunabilirsiniz" denildi. Biz bu 5 kişiyi nasıl seçeceğiz diye düşünürken, valilikten aldığımız bir telefonla çelenk töreninin iptal edildiği kaydedildi. 5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi

dedi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende; CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, anıta çelenk sundu. Kiraz, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

“ 23 NİSAN’DA ÇELENK SUNACAK 5 KİŞİ KISITLAMADAN MUAF DEĞİL”

Tek başına Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulunan Kiraz, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan'da Türkiye genelinde bir kısıtlama ilan edildiğini kaydeden Kiraz,

Bizde Malatya Valiliği’ne bir dilekçe verdik, 100 yıldır yaptığımız gibi 101. yılda da Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olarak sosyal mesafeye uyup, gerekli önlemleri alarak çelengimizi sunmak istedik. Dilekçemize önce "5 kişi ile sınırlı olmak şartıyla çelenginizi sunabilirsiniz" denildi. Biz bu 5 kişiyi nasıl seçeceğiz diye düşünürken, valilikten aldığımız bir telefonla çelenk töreninin iptal edildiği kaydedildi. 5 kişiyle bile çelengimizin sunulmasına izin verilmedi. Anıta gelmek için yola çıktığımda sokaklara baktım birçok kişinin muaf olduğunu gördüm, trafikte buraya gelmek için zorlandım. Kısıtlama var ama sokaklarda birçok insan muaf. 23 Nisan’da çelenk sunacak 5 kişi kısıtlamalardan muaf değil. Bu durumu halkımızın vicdanlarına soruyorum. Bu durum Türkiye geneli Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir uygulama

diye konuştu.

“MİLLET İRADESİNİN EGEMEN OLDUĞU DEMOKRATİK BİR YAPIYI KURACAĞIZ”

Kiraz, 23 Nisan'da kurulan meclisin bugün yetkilerinin azaltıldığını ve tek kişiye verildi ifade ederek, şunları söyledi:

Okulların kapalı olduğu bir dönemde, salon etkinliklerine izin verilmeyen bir dönemde zaten çelenk sunma törenlerine kısıtlı izinlerin verildiği bir dönemde bir tek Cumhuriyet Halk Partisi çelenk sunumu gerçekleştiriyor. Bütün pandemi şartlarını yerine getirerek, maske ve mesafe gibi bütün kuralları uygulayarak yerine getiriyor. Yine de bir çelenk sunumuna maalesef izin verilmiyor. Sokağa çıkma yasağından kaynaklı olarak gençlerimiz ve yöneticilerimiz problem yaşamamaları için CHP Malatya İl Örgütleri adına il başkanı olarak temsilen çelengimizi Atatürk Anıtı’na sundum. Bir kez daha bizlere bugünü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ona bağlılıklarımızı 101. yılında yine ifade ediyoruz. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Atatürk TBMM'yi açarak bir ailede bir zümrede olan yetkiyi o kişilerden alarak halka vermiştir. 23 Nisan'da kurulan meclisin günümüzde yetkileri azaltıldı, tek kişiye verildi. Bir gecede bakan değişikliği yapıldı. İlk seçimde iktidar olduktan sonra tekrar parlamenter demokratik meclisi kuracağız. Bugün geldiğimiz noktada o gün kurulan meclisin yetkilerinin önemli ölçüde azaltıldığını görüyoruz. Bir gecede bakan değişikliğinden tutun da merkez bankası gibi önemli kurumların başkanlarının değiştirildiğini görüyoruz. Bir gece de il sınırlarının bir imza ile değiştirildiğini görüyoruz. Biz şunu söylüyoruz; bu ülkede kurucu yapıya olan saygımız gereğince de Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu o yolda yürüyerek güçlendirilmiş parlamenter sistemi ilk seçimlerde iktidar olduktan sonra tekrar bu ülkede hâkim kılacağız. Parlamentonun güçlü olduğu, millet iradesinin güçlü olduğu, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğu bir demokratik yapıyı bu ülkede kuracağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Uzun süredir tekrarladığımız bir şey var; cumhuriyeti demokrasiyle ve özgürlüklerle mutlaka taçlandıracağız. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz.

“TEKRAR PARLAMENTER DEMOKRASİYİ KURACAĞIZ”

Kiraz, çocuklara daha güzel bir ülke bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak devletin ve birey olarak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle mümkün olduğunu kaydederek,

Demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan haklarına, barışa ve özgürlüğe olan inancımızı güçlü sesimizle duyurmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'da kurulan meclisin günümüzde yetkileri azaltıldı, tek kişiye verildi. Bir gecede bakan değişikliği yapıldı. İlk seçimde iktidar olduktan sonra tekrar parlamenter demokratik meclisi kuracağız. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 101'inci yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum

ifadelerine yer verdi.