ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR

Malatya‘ya 7 kilometre mesafede bulunan, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açan Arslantepe Höyüğü’ndeki geçen yıl yapılan kazı çalışmaları tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 20 gün sürmüştü. Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli’nin başkanlığında yeni dönem kazı çalışmaları ise pandeminin seyrine göre belirlenecek. Kazı çalışmalarının Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

UNESCO TEMMUZ’DA KARAR VERECEK

Arslantepe Höyüğü’nde ilk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirildi. 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce düzenli olarak kazı çalışması yapılan Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO’nun kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunulmuştu.

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi süreciyle ilgili 2020’nin haziran ayında Çin’de Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından yapılması planlanan toplantı pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti.

UNESCO heyetinin temmuz ayı içerisinde toplanarak, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınıp alınmayacağına ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Bu noktada heyet, ya olur ya ret ya da eksiklerin giderilerek yeniden başvuruda bulunulması kararlarından birini verecek. Toplantıda, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınması kararının verilmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin emekli olmasının ardından Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı olan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe’nin kendileri ve Malatya için çok önemli olduğunu ifade etmişti.

20 yıldır Arslantepe Höyüğü’nde çalışan Restelli, 2014’te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesi için UNESCO’nun kararını beklediklerini kaydetmişti.

DÜNYANIN EN ESKİ METAL KILICI TARİHE IŞIK TUTUYOR

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın bilinen en eski kerpiç sarayındaki kazılarda çıkartılarak Malatya Müzesi'nde sergilenen kılıç, dünyanın bilinen en eski kılıcı özelliğini taşıyor. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımında kullanılan teknoloji ve üzerindeki gümüş dekorasyon farklı bir özelliği yansıtıyor.

Metal eserler, dünyada devlet yönetimi, bürokrasinin ilk doğduğu yer olarak bilinen Arslantepe, kerpiç sarayındaki kamusal yapılarda (M.Ö.3350-2900) olağanüstü bir gelişme gösterdi. Aynı zamanda, bu dönemdeki Mezopotamya merkezlerinde de metal isteğini karşılama konusunda bir artış meydana geldi. Seçkin bir buluntu grubunu oluşturan bu yeni nesneler bakır, kurşun, gümüş, altın ve bunların alaşımlarıyla farklı metallerden yapılıyordu. Bunların arasında M.Ö 2900 yıllarına ait 12 mızrak ve 9 kılıç özellikle dikkat çekiyor. Arsenikli bakırdan yapılan bu objeler, bir grup olarak saray odalarından birinin içinde bulundu. Silahlar, temsili ya da törensel bir özelliğe sahip olduğunu düşündüren bir biçimde yapının duvarına asılıydı. Eğer mızraklar, bir sonraki dönem 3. bin yılda yaygınlaşacak olan yeni bir tipolojiyi temsil ediyorsa, kılıçların kesinlikle silah kullanımının ilk örneğini oluşturduğu belirtiliyor. Bu kılıçlardan üçünün kabzasında gümüş kaplama bulunuyor. Bir örnekte ise bezeme ile yapılmış motifler yer alıyor. Kılıç ve mızrak formlarının birleşimi, askeri aletlerin gelişmekte olduğunu ve savaşmak için gerekli kesin formların tasarlanmasında başlangıç evresinin yaşandığını gösterirken, böylece de gücün doğasını değiştirmeye ve isteklerini yerine getirtmeye başladığı anlaşılıyor.

ANADOLU’NUN İLK KENT DEVLETİ

Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan Arslantepe, 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihte önemli bir yere sahip.

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

Höyükte yapılan kazılar sonucunda milattan önce 3 bin 300-3 bin yıllarına ait bir kerpiç saray, milattan önce 3 bin 600-3 bin 500 yıllarına ait bir tapınak, binlerce güzel mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulundu. Elde edilen veriler, o dönemde Arslantepe’nin aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.