“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”

Yaşanan olayların ciddi bir boyut olduğunu dile getiren Yalçın konunun Malatya’yı sarstığını dile getirdi. Yalçın

Yeşilyurt Belediyesi’nden giden 2 kişi var biri dönüyor, biri açığa alınıyor diğer arkadaş kimse bilemiyorum o açığa alınmıyor. Adli soruşturma yok, belediye başkanının eli görevden çektirilmiyor. Malatya’nın iktidar partisi milletvekilleri Sayın Hakan Kâhtalı ve Ahmet Çakır bu olaya resmen destek veriyor. Bunların olmaması lazım eğer bir soruşturma varsa, milletvekili olsun, vatandaş olsun taraf olmaması gerekiyor.

İfadelerini kullandı.

“MALATYA’DA O KADAR YOKSUL İNSAN VARKEN NEDEN BİNGÖL?”

Yalçın Malatya’da birçok yoksul insan varken Yeşilyurt Belediyesi’nin başka şehirlerden geziye insan götürmesinin doğru olmadığını belirtirken Yeşilyurt Belediyesi’nin böyle bir skandalla ülke gündemine oturmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Yalçın bu olayda ihmali olan her kim varsa parti ayrımı gözetmeksizin adli soruşturmanın başlatılmasını istedi.

“DESTEK VAR”

Yalçın halkın sosyal medya üzerinden yorum yaptığını fakat bu yorumlara siyasiler tarafından tepki geldiğini belirterek şu şekilde konuştu:

Bir vatandaş olarak benim eleştirme yaptığım konuyu Hakan Kâhtalı’nın eleştirmeye ne hakkı var. Veya benim eleştirimin önünü kesmeye ne hakkı var ona bu hakkı kim veriyor. Biz bunlara ne diye oy verdik milletin geleceğini. Memleketin geleceğini aşı, işi için yetki verdik. Biz demedik ki yetki verdik size belediye başkanı yurt dışına adam kaçırsın, pasaportlar geri gelsin sizde o belediye başkanını savunun diye yetki vermedik.

“BASIN VATANIN SESİDİR BU SENİ KISMAMAMIZ LAZIM”

Yalçın olayın gündeme gelmesinden sonra basını sorumlu tutanlara, basının asli görevini yaptığını bunu engellemenin hata olacağını belirtti. Yalçın

Bu bir memleket sorunu Malatya’dan vazgeçtim ülkemizin sorunu. Neden Malatya insan kaçakçılığıyla anılsın ulusal kanallarda, Malatya halkı bunu hak etti mi?

diye sordu.

“BİR BASIN AÇIKLAMASI VARSA TÜM BASIN GELİR!”

Yalçın yapılan basın açıklamasına tüm basının çağırılmamasına da tepki göstererek

Sayın Çınar’ın bir makamı var. Neden gidip AK Parti İl Binası’nda ve neden 2 tane basın mensubuyla açıklama yapıyor. O zaman ben şöyle düşünürüm acaba o giden medya yanlı mı ve ya yandaş medya mı? Bir basın açıklaması varsa tüm basın gelir ve ya gelmek isteyen gelir onların huzurunda konuşmanı yaparsın. Benim duyduğum kadarıyla bazı basın mensuplarının toplantıya girmesi engellenmiş. Etik bir hareket değil. Burada Mehmet Çınar ben AK Parti’yi arkama aldım gibi mi düşünüyoruz. Biz burada AK Parti demiyoruz bana göre Mehmet çınarın yapmış olduğu bir hareket varsa bunu partiye mal etmemesi lazım, AK Parti’yi rencide etmemesi lazım, AK Parti seçmenini rencide etmemesi lazım, kendi hatası AK Parti’nin hatası değil. Parti ayrımı yapmıyoruz burada hatayı yapan Mehmet çınar ve ekibi biz bunları eleştiriyoruz biz AK Parti’yi eleştirmiyoruz.

şeklinde konuştu.

“MALATYA HALKINDAN GİDEN OLSAYDI BENDE BUGÜN ÇINAR’IN YANINDA YER ALIRDIM”

Yalçın Malatya halkından giden olmuş olsaydı yapılan hata bile olsa memleketin çocuklarına sahip çıkmaya çalışılmasından dolayı Mehmet Çınar’a destek olacağını söylerken diğer illerin kendi yerel yönetimlerinin olduğunu aynı yasanın onlar için de gelmiş olduğunu ve bundan neden Malatya halkının yararlanamadığını sordu.