Camiler dezenfekte ediliyor!
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’da, cami, mescit ve Kur'an kursları, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Çin’in Wuhan kentinden geçen yıl dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüsüne karşı camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediliyor. Malatya’da özel bir temizlik şirketi tarafından Malatya’daki camilerde ücretsiz olarak dezenfekte gerçekleştiriliyor. Battalgazi İlçesi Başharık Mahallesi’ndeki Miraç Camii Din Görevlisi Recep Kök, camide yapılan dezenfekteden dolayı teşekkür edip, “Temizlik şirketi yönetimine teşekkür ediyorum. Ücretsiz bir şekilde gelip camiyi dezenfekte yapıyorlar. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Kök, vatandaşları Covid-19 kurallarına uymalarını tavsiye ederek,
Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, hep birlikte virüs yenelim. Camide cuma namazlarında ise hijyen kurallarına uygun, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımız namazlarını kılıyor
dedi.
Temizlik şirketi yönetim kurulu başkanı Süleyman Eski de,
Korona virüs salgını artışta. Biz de şirket olarak Malatya'da camilerimiz ve Kur’an kurslarımızı ücretsiz bir şekilde dezenfekte yapmaya karar verdik. Vatandaşlarımız temiz ve hijyenik bir şekilde ibadetlerini yerine getirsinler diye ücretsiz olarak dezenfekte yapıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle sevap kazanmak istedik
şeklinde konuştu.( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.