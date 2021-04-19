MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR

18 Nisan 2020 tarihinde 36 yaşında KOAH hastalığından vefat eden Mersedes Kadir’in anısına, doğduğu ve yaşadığı Tecde Mahallesinin Muhtarı Ali Yiğit tarafından Soykan Parkı’nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergi hakkında bilgi veren Tecde Mahallesi Muhtar Ali Yiğit,

Mersedes Kaderimizin birinci ölüm yıldönümü. Malatya halkı, Mersedes Kadir’i hatırlasın diye böyle bir dergi açtık. Malatya halkı Mersedes Kadir’i unutmadı. Halkımız Kadir’i unutmadığını sosyal medyada vefatının yıldönümünde gerçekten büyük bir vefa örneği gösterdiler

dedi.

Yiğit, belediyelerin de üzerlerine düşeni yaptığını vurgulayarak,

Malatya Büyükşehir Belediyesi trafik eğitim çocuk parkına Mersedes Kadir’in ismini verdi. Yeşilyurt Belediyesi, Kadir’in doğdu sokağa ismini verdi. Mercedes bayisi ise Mercedes’e benzer bir mezar yaptırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi evinin onarımı tamamen yaptı. Bizde istedik ki ölüm yıldönümü sebebiyle Malatya'nın merkezi Soykan Parkı’nda Mersedes Kadir'in fotoğraflarını sergileyelim, insanız Mersedes Kadir’i tekrar hatırlasın diye düşündük

şeklinde konuştu.

Yiğit, kendisinin kaleme aldığı Mersedes Kadir’in hayatını anlatan kitabın satışının da devam ettiğini ifade ederek,

Mersedes Kadir’in hayatını anlatan kitabı geçen yıl yazmıştım. İkinci baskı bitti 3. baskı yaptık. Elimizde az kitap kaldı. Burada bu kitapların satışını yapıyoruz. Gelirin tümünü Kadir’in ailesine bağış layacağım. Sergi ile beraber kitap satışını da yapıyoruz

ifadelerini kullandı.( İHA)