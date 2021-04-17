MALATYA SESSİZ

Haritada Malatya'nın renginin kırmızıya dönmesiyle birlikte hafta sonu kısıtlamaları tekrardan gündeme geldi ve uygulanmaya başlandı.

Hafta sonu kısıtlamaları uygulanmaya devam ederken her ne kadar hafta içi yoğunluk olsa da hafta sonları sokak ve caddeler kısıtlamanın etkisiyle sessizliğe büründü.

Kısıtlamalar sürerken elbette sokakta olan insanlar da vardı. Şehir merkezindeki polis ekipleri denetimlerini sürdürerek yasakta dışarıda olan insanların belgelerini titizlikle inceledi.

( Haber Merkezi)