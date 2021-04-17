MALATYA SESSİZ
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haritada Malatya'nın renginin kırmızıya dönmesiyle birlikte hafta sonu kısıtlamaları tekrardan gündeme geldi ve uygulanmaya başlandı.
Hafta sonu kısıtlamaları uygulanmaya devam ederken her ne kadar hafta içi yoğunluk olsa da hafta sonları sokak ve caddeler kısıtlamanın etkisiyle sessizliğe büründü.
Kısıtlamalar sürerken elbette sokakta olan insanlar da vardı. Şehir merkezindeki polis ekipleri denetimlerini sürdürerek yasakta dışarıda olan insanların belgelerini titizlikle inceledi.
Malatya Markaları
Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.