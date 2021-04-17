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- 17 Nis 2021 - 16:46

MALATYA SESSİZ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Haritada Malatya'nın renginin kırmızıya dönmesiyle birlikte hafta sonu kısıtlamaları tekrardan gündeme geldi ve uygulanmaya başlandı.

Hafta sonu kısıtlamaları uygulanmaya devam ederken her ne kadar hafta içi yoğunluk olsa da hafta sonları sokak ve caddeler kısıtlamanın etkisiyle sessizliğe büründü.

Kısıtlamalar sürerken elbette sokakta olan insanlar da vardı. Şehir merkezindeki polis ekipleri denetimlerini sürdürerek yasakta dışarıda olan insanların belgelerini titizlikle inceledi.

( Haber Merkezi)

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17 Nis 2021 - 16:46 Malatya- Yaşam

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