TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR SANDALYE
10 yıldır yatağa bağlı durumda olan ve hastalığına Klostrofobisi olduğu ve EMAR’a giremediği için teşhis konulamayan 75 yaşındaki Ahmet Balal, kısıtlı aldığı maaşıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Kendisine uzanacak bir yardım eli bekleyen Balal, hayırseverlerden özellikle akülü bir sandalye yardımı bekliyor.
Klostrofobi (Kapalı alan korkusu) olduğu için gerekli tedavisini yaptıramayan Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Balal, giderek artan rahatsızlığı ve kilosu nedeniyle 10 yıldır yatağa bağlı durumda. Hayırseverlerden ve yetkililerden özellikle akülü sandalye ve tedavisi için destek isteyen Balal, şimdilerde kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.
Hastalığının ne olduğunu bilmediğini dile getiren Balal, doktorların hastalığına teşhis koyamadığını söyledi.
“EŞİM BENİ TUVALETE GÖTÜRÜP, GETİRİYOR”
10 yıldır sıkıntı yaşadığını belirten Balal,
Doktorlar hastalığıma bir teşhis koyamadılar. Gittiğim doktorlar bana sürekli yürümemi öneriyorlar. Ben de ayağımdaki şişlikten ve ağrıda dolayı yürüyemiyorum. İğne, ilaç verdiler bir tesiri olmadı. 10 yıldan fazladır bu şekilde sıkıntı yaşıyorum. 10 yıldır hiç dışarı çıkmadım. Günümü yatakta geçiriyorum. Sadece tuvalet ihtiyacını eşimin yardımıyla gidermeye çalışıyorum. Onun da artık bana bakmaya gücü yetmiyor. Komşulardan birisi bir tane manuel engelli arabası verdi. Onunla tuvalete gitmeye çalışıyorum. Ona da gücümüz yetmiyor. Çok zorlanıyoruz. Eşim beni tuvalete götürüp, getiriyor. Doktorlar bol bol yürümemi tavsiye ettiler. Ben de yürüyemiyorum. Bana ‘sende bir şey yok, sen benden sağlamsın’ diyorlar. ‘Hocam sağlamsan ben niye göremiyorum’ diye soruyorum. Yıllar önce Topraktepe’de bir su kuyusuna düştüm. O nedenle kapalı yere giremiyorum. Yani EMAR cihazından korkuyorum. Cihaza giremediğim için de bir teşhis koyamadılar. İsterlerse uyutarak da yaparlar ama kimse böyle bir şey yapmadı
diye konuştu.
“EŞİM DE BENİM GİBİ YAŞLANDI, ARTIK GÜCÜ YETMİYOR”
Hayırsever ve yetkililere seslenen Balal,
Daha önce lavaboya gidip-geliyordum, kendi ihtiyacımı gideriyorum. Ama son yıllarda artık eşime muhtaç hale geldim. Eşim de benim gibi yaşlandı, artık gücü yetmiyor. Geçimimi de çiftçi emeklisi maaşımı alarak sağlıyorum. Başka bir iş yapmak için de gücüm yoktur. Bin 500-bin 600 civarında bir aylık veriyor. Elektrik, su ihtiyaçları karşılıyorum. Başa baş zorla idare ediyorum. Hayırseverlerden ise bir tane akülü araba istiyorum. Kısa zamanda bana böyle bir araba lazım. Çünkü artık evde dışarı çıkamadığım için boğulacak hale geldim. Hiç değilse bir nefes almak için dışarı çıkarım. Bir tuvalet ihtiyacım için kimseye muhtaç olmam. Bu nedenle kısa zamanda hayırseverlere sesleniyorum. Müge Anlı'ya sesleniyorum onların vasıtasıyla tüm hayırseverlere sesleniyorum. Böyle bir şey olursa ben çok sevinirim
şeklinde konuştu.
“ALACAK GÜCÜMÜZ YOK”
Eşinin evin içerisinde neredeyse nefes alamaz duruma geldiğini kaydeden Ahmet Balal eşi Sündüz Balal da,
Eşim EMAR makinesine birkaç defa girdi. Panikleyerek geri çıktı. Bunun için ciddi bir teşhis konmadı. Kaç yıldır böyle hasta ancak, EMAR’a giremiyor. Eşim artık evde bunaldı. Sürekli dışarı çıkmak istiyor. Kendi ihtiyacını kendisi gidermek istiyor. Ev içerisinde neredeyse nefes alamaz duruma geldi. Bu yüzden de çok sinirli oldu. Zaman zaman bizlere kızmaya, kendine zarar vermeye başladı. Diğer yandan ekstra bir iş olmadığı için maddi olarak da sıkıntılarımız var. En azından bir akülü arabası olursa dışarı gidebilir. Ancak bunu da alacak gücümüz yoktur. Bu nedenle de hayırseverlerden destek bekliyoruz. Kaç yıldır eşim bu şekilde yerde yatıyor. Benim de artık gücüm yetmiyor, bakamıyorum. Artık yardım edecek gücüm kalmadı. En azından akülü araba yardımı yaparlarsa biraz ben de rahatlarım, eşimde rahatlar. İsterse arada bir dışarı çıkar bir arkadaşını görür bir komşuyu görür içeride duramıyor artık
ifadelerini kullandı.
15 Nis 2021 - 10:23 Malatya/ Yeşilyurt- Yaşam
Muhabir Mutlu Sarıgül
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.