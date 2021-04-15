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/ 15 Nis 2021 - 10:23

TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR SANDALYE

10 yıldır yatağa bağlı durumda olan ve hastalığına Klostrofobisi olduğu ve EMAR’a giremediği için teşhis konulamayan 75 yaşındaki Ahmet Balal, kısıtlı aldığı maaşıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Kendisine uzanacak bir yardım eli bekleyen Balal, hayırseverlerden özellikle akülü bir sandalye yardımı bekliyor.