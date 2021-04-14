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/ 14 Nis 2021 - 16:17

Çınar, o ismi görevden aldı!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardımcısı Bekir Karakuş'u görevden aldı. Karakuş, ülke gündeminde Yeşilyurt Belediyesi'ni bir numaraya taşıyan skandal iddiada ismi geçenler arasında yer alıyordu. Vahim iddiada, belediyenin organizasyonuyla 45 kişi Almanya'ya gitmiş ve bunlardan 43'ü geri gelmemişti. Dönen iki isimden biri olan Bekir Karakuş'un katıldığı gezi, kendisini oturduğu koltuktan etti.