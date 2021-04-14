Çınar, o ismi görevden aldı!
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardımcısı Bekir Karakuş'u görevden aldı. Karakuş, ülke gündeminde Yeşilyurt Belediyesi'ni bir numaraya taşıyan skandal iddiada ismi geçenler arasında yer alıyordu. Vahim iddiada, belediyenin organizasyonuyla 45 kişi Almanya'ya gitmiş ve bunlardan 43'ü geri gelmemişti. Dönen iki isimden biri olan Bekir Karakuş'un katıldığı gezi, kendisini oturduğu koltuktan etti.
Almanya gezisiyle gündeme gelen Yeşilyurt Belediyesi'nde son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan yardımcısı Bekir Karakuş görevden alındı. Belediye'den yapılan açıklamada, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Başkan Yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığı yer aldı. Açıklamanın devamında söz konusu kararın Yeşilyurt Belediyesi'nin salahiyeti için alındığına yer verildi. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.