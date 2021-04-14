Busabah Malatya Busabah Malatya
- 14 Nis 2021 - 16:17

Çınar, o ismi görevden aldı!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardımcısı Bekir Karakuş'u görevden aldı. Karakuş, ülke gündeminde Yeşilyurt Belediyesi'ni bir numaraya taşıyan skandal iddiada ismi geçenler arasında yer alıyordu. Vahim iddiada, belediyenin organizasyonuyla 45 kişi Almanya'ya gitmiş ve bunlardan 43'ü geri gelmemişti. Dönen iki isimden biri olan Bekir Karakuş'un katıldığı gezi, kendisini oturduğu koltuktan etti.

Almanya gezisiyle gündeme gelen Yeşilyurt Belediyesi'nde son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan yardımcısı Bekir Karakuş görevden alındı.  Belediye'den yapılan açıklamada, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Başkan Yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığı yer aldı. Açıklamanın devamında söz konusu kararın Yeşilyurt Belediyesi'nin salahiyeti için alındığına yer verildi. ( Haber Merkezi)

# yeşilyurt, belediye, Başkan, mehmet çınar, ile, Merkezi, haber, için, son

14 Nis 2021 - 16:17 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Yemek yandı, dumanı hayatına mal oldu mask
Yemek yandı, dumanı hayatına mal oldu
AĞBABA, ATEŞ PÜSKÜRDÜ! mask
AĞBABA, ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
“İftarını gün kurusuyla aç, üretime destek ol” mask
“İftarını gün kurusuyla aç, üretime destek ol”
Muhtarlar mezun oldu; kep attılar mask
Muhtarlar mezun oldu; kep attılar
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz” mask
“Haşereyle topyekûn mücadele edeceğiz”
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor! mask
Malatya'da Korona Virüs Vakaları Hızla Artıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL