AĞBABA, ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde bugün bir açıklama yaptı. Ağbaba açıklamasında hükümeti sert söylemlerle eleştirdi. Yeni tabirlerin ortaya çıktığını kaydeden Ağbaba, eskiden ev hanımı tabirine yeni iki tabir daha eklendiğini belirtti. Bu tabirlerden birinin ev genci olduğunu belirtirken, 5 milyon 700 bin gencin ne istihdamda ne eğitimde iş aramadan umudunu kesmiş olduğunu 5 milyon 700 bin gencin ev genci olduğunu ifade etti. Ağbaba emekli olan insanların çoğunun iş aradığını ya da çalıştığını dile getirerek Türkiye’nin 3. Kapanmaya yaklaşık 11 milyon işsizle girdiğini belirtti.

Açıklamalarının devamında ülke ve Malatya gündemini yoğun bulduğunu söyleyen Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 9 gün önce düşüncelerini açıklayan emekli amiral darbe yapmakla suçlanıp gözaltına alındılar. 9 günden beri gözaltında tutuldular. Görüşlerini açıkladıkları için baskı gördüler. Biz her türlü darbeye ve darbe girişimine karşı olduğumuzu söylemek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm darbelerde en çok mağdur edilmiş bir siyasi partidir. 12 Eylül’de partisi kapatılmış, genel başkanı gözaltına alınmış, il başkanları, milletvekillerine siyaset yasağı konmuş bir partidir. Darbenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ancak emekli amiraller sadece Montrö ile ilgili düşüncelerini açıkladıkları için gözaltına alınması onları adeta terbiye edercesine, sopa gösterircesine ceza evine atılması ve bir yığın medyayla beraber üzerine saldırılmasını da doğru bulmuyoruz.

GERÇEK GÜNDEM İŞSİZLİK

Ağbaba 15 Temmuz darbe girişiminin yolunu FETÖ ve AK Parti açmıştır diyerek “Darbeci arayacaksanız kendi partinizde arayın” dedi. Türkiye’nin gerçek gündeminin işsizlik olduğuna değinen Ağbaba TÜİK’in açıkladığı verilere değinerek her dört gençten birinin işsiz olduğunu dile getirdi.

EMEKLİYE 2 YUMURTA

Ağbaba ayrıca gelen zamlardan da bahsederek

Mart ayından bu güne kadar yumurtaya yüzde 64 zam gelmiş. Tavuğa yüzde 44, ayçiçek yağına yüzde 59, mercimeğe yüzde 44, domatese ve ekmeğe yüzde 20 zam gelmiş. Nasıl kuracak emekli sofrayı? Nasıl kuracak asgari ücretli iftar sofrasını? Ve bunun üzerine Erdoğan milyonlarca ücretsiz izne ayrılmış emekçiyeyse 2,03 TL zam yaparak sadece 2 yumurta verdi. Esnafın durumunu da anlatacağız ama esnafın durumu bu arkadaşlar. Emekli tarihinin en yoksul günlerini yaşıyor. 2 milyon 600 bin insanımız 763 TL parayla geçiniyor

dedi.

GİDEN 43 KİŞİ KİM?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandal iddiaya da değinen Ağbaba Yeşilyurt Belediyesi bir organizasyonla insan kaçakçılığına imza attığını, belediyelerinin meclislerinin ortaya çıkardığını ifade etti. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra CHP’li 6 meclis üyesi bununla ilgili önerge verince komisyondaki üye sayısını 5’ten 4’e düşürerek CHP’li üyeleri komisyona almadıklarının altını çizdi. Ağbaba yaşanan bu olayda hem valiliğin, hem belediyenin hem de derneğin işlediği bir suç olduğunu söyleyerek giden 43 kişini isimlerinin açıklanmasını talep etti.