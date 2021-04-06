Çınar, raketi eline aldı!
Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Beylerderesi’ndeki Millet Bahçesi alanında ‘Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor’ etkinliği düzenledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla başlatılan ‘2021 Spor ve Etkinlik Yılı’ etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile sporcular katıldı.
6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü nedeniyle Millet Bahçesine yerleştirilen 6 adet masa tenisinde yapılan müsabakalarda renkli ve heyecan dolu anların yaşanırken, çekişmeli maçlar sırasında keyifli anlar yaşayan sporcular, pandemi döneminde stres attılar.
GÜLENÇ-ÇINAR KARŞI KARŞIYA
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte masa tenisi oynayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenledikleri farklı sportif etkinliklerle vatandaşların dinamik, sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamalarına destek verdiklerini söyledi. Sağlıklı nesiller ve kaliteli bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet eden Çınar, ‘Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor’ etkinliğiyle masa tenisinin yaygınlaşmasına destek verdiklerini ifade etti. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.