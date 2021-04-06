Çınar, raketi eline aldı!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla başlatılan ‘2021 Spor ve Etkinlik Yılı’ etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile sporcular katıldı.



6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü nedeniyle Millet Bahçesine yerleştirilen 6 adet masa tenisinde yapılan müsabakalarda renkli ve heyecan dolu anların yaşanırken, çekişmeli maçlar sırasında keyifli anlar yaşayan sporcular, pandemi döneminde stres attılar.

GÜLENÇ-ÇINAR KARŞI KARŞIYA

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte masa tenisi oynayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenledikleri farklı sportif etkinliklerle vatandaşların dinamik, sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamalarına destek verdiklerini söyledi. Sağlıklı nesiller ve kaliteli bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet eden Çınar, ‘Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor’ etkinliğiyle masa tenisinin yaygınlaşmasına destek verdiklerini ifade etti. ( İHA)